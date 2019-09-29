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Украина

На админгранице с Крымом запустят пассажирские перевозки: что об этом известно

7:49 29 сентября 2019 255
Автобусные перевозки
Инф. «ФАКТОВ»

Новоназначенный министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о намерении правительства обеспечить запуск легальных перевозок пассажиров до и от админграницы с аннексированным Крымом.

Также, по словам министра в интервью Радио Свобода, сохраняются планы по обустройству автостанций для обслуживания подобных перевозчиков, которых планируют определять на конкурсе.

Что касается реконструкции КПВВ «Каланчак» и «Чонгар», то на данный момент заказчиком проекта является «Укрзалізниця». Перед монополистом поставлена задача обеспечить создание сервисной части.

Напомним, ранее Криклий опроверг информацию о намерении правительства возобновить прямое авиасообщение с Россией.

Одновременно в Украине выразили опасение, что после реализации договоренностей с Россией о деоккупации Донбасса тема аннексии Крыма отойдет на второй план.

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