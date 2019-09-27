Украина

У Зеленского поставили точку в вопросе о прямых авиарейсах в Россию

Пока продолжается российско-украинская война на Донбассе, Украина не планирует возобновлять прямое авиасообщение с Россией.

Об этом в интервью «Экономической правде» заявил новый министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны, не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какое-то суицидальное настроение, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения», — отметил министр.

По его словам, кроме опасности для людей, восстановление прямого авиасообщения с РФ не поймут и западные партнеры Украины, которые вводят санкции против страны-агрессора.

«Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда вопрос: зачем мы по каким-то дополнительным санкциям в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности? Поэтому пока, учитывая как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще», — сказал Криклий.

Вместе с тем, министр не видит смысла прекращать железнодорожное сообщение с Россией, объемы которого после начала российской агрессии значительно снизились.

«За 8 месяцев 2019 года перевезено 7,7 миллиона тонн грузов, направлявшихся транзитом, и оплата составляла 3,5 миллиарда гривен. Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы — одни из немногих, которые являются прибыльными», — привел пример Криклий.



Кроме того, чиновник отметил, что отмена поездов в РФ создаст дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам.

Он заметил, что таких катастроф как МН17 на железнодорожных путях не происходило и выразил надежду, что не будет происходить. Криклий также напомнил о международных обязательствах Украины в рамках Всемирной торговой организации, которые предполагают беспрепятственный транзит.

Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной было официально прекращено с 25 октября 2015 года. Россияне запретили всем украинским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство РФ. Тем не менее группе украинских политиков — Юрию Бойко и Виктору Медведчуку — удалось обойти запрет и слетать в Россию 22 марта на переговоры с «Газпромом».

В начале 2019 года Украина сократила количество поездов в Россию.

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