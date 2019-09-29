Происшествия

Украли iPhone: в сети показали видео с наглыми воровками, орудующими в Киеве

В сеть попало видео воровства телефона в киевском торговом центре DreamTown. Видео опубликовали в Facebook-сообществе «Киев оперативный».

«Внимание! Розыск! Вчера этими двумя особями в ТРЦ DreamTown произошла кража мобильного телефона Iphone XS. Если кому они известны — сообщите, пожалуйста», — говорится в сообщении к видео.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Харькове разоблачили наглую воровку, промышляющую в детских поликлиниках. Чтобы не обращать на себя внимания, женщина облачается в белый халат, и ходит по коридорам медучреждений, вытягивая ценности из оставленных без присмотра колясок.

Ранее ловкие воровки были также замечены в поликлинике № 6 Харькова. В качестве жертв преступницы выбирали людей, стоящих в очереди в регистратуру.

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