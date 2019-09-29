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Украина

Умер экс-президент Крыма

12:53 29 сентября 2019 435
Юрий Мешков
Инф. «ФАКТОВ»

В Подмосковье скончался первый президент Крыма Юрий Мешков, который накануне перенес обширный инсульт в Турции.

Смерть наступила через некоторое время после его перевозки в Россию, сообщила СМИ его дочь.

Мешкову было 74 года.

Дата похорон экс-политика пока не определена.

Мешков был избран президентом Крыма в 1994 году и занимал этот пост в течение года.

После завершения его президентства депортировали из Крыма в Россию. Однако он вновь вернулся на полуостров по личным делам в 2011 году. Его вновь депортировали, запретив въезжать на территорию Украины в течение пяти лет. Причиной депортации были громкие заявления Мешкова относительно статуса украинского полуострова. Политик считал, что в Крыму должен был пройти референдум о возврате Конституции Республики образца 1992 года, которая гарантировала полуострову конфедеративные отношения с Украиной.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о резком ухудшении состояния бывшего крымчанина.

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