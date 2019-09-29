В России взбунтовались против назначения экс-главаря «ДНР» на высокий пост

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В Калмыкии (Россия) возмущены назначением одного из бывших главарей так называемой «ДНР» Дмитрия Трапезникова мэром Элисты. Об этом пишет журналист Денис Казанский.

В Элисте, как и во многих других городах России, жители не имеют права выбирать мэра. Градоначальника утверждают депутаты городской думы. Тем не менее, жители города рассчитывали, что на такой ответственный пост будет назначен кто-то из местных руководителей, хорошо знающий проблемы региона.

Люди выражают недовольство в соцсетях, записывают видеообращения и жалобы к главе Калмыкии Бату Хасикову, который представлял Трапезникова «эффективным менеджером».

В регионе даже звучат призывы к массовым акциям протеста. Местные жители не хотят видеть чужого человека, никак не связанного с городом и регионом, на посту столицы республики.

Немало вопросов вызывает и сомнительное прошлое «эффективного менеджера» Трапезникова, которого после гибели Захарченко обвинили в коррупции и фактически выгнали с территории, подконтрольной «ДНР».

Казанский опубликовал комментарии возмущенных жителей Элисты под постом о назначении на странице в соцсетях у главы Калмыкии Бату Хасикова.



«Вон „ДНР“ из Калмыкии!», «Долой из Калмыкии иногородних министров и должностных лиц! Это предательство со стороны нашего главы, которому поверили простые люди, начиная с детей и заканчивая пенсионерами!!!» — пишут жители Элисты в социальных сетях.

Кроме того, они направили председателю Элистинского городского собрания требование до 1 октября отстранить Трапезникова от должности.



«Жители г. Элиста требуют отстранить от должности и.о. главы администрации города Элиста Трапезникова Д.В. до 1 октября 2019 года, так как данная персона не имеет никакого отношения к нашей республике. Его назначение свидетельствует о полном неуважении к жителям Элисты со стороны городских и республиканских властей», — говорится в документе.

Напомним, Дмитрий Трапезников был менеджером донецкого футбольного клуба «Шахтер». С 2010 по 2012 год он занимал должность заместителя главы районного совета Донецка. После начала боевых действий на Донбассе стал «заместителем председателя Совета министров ДНР». Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин, Трапезников был креатурой ФСБ, посколько, в разных форматах сотрудничал практически со всеми представителями бандитских элит, которые руководили Донбассом до оккупации и готовили его для сдачи Путину.

Трапезникова выгнали из Донецка в сентябре 2018 года. Тогда он пытался заручиться поддержкой своих российских кураторов, но получить «теплое место» ему удалось только через год.

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