Украина

В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях разгуляется непогода

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Украине на 30 сентября. Ухудшение погоды произойдет преимущественно в западных областях Украины.

«30 сентября в западных областях порывы ветра 15−20 м/с, на высокогорье Карпат 25−30 м/с. 29 сентября — 2 октября в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Как писали «ФАКТЫ», конец сентября порадовал украинцев слишком разнообразной погодой. Так, в субботу, 21 сентября, на горном массиве Чатыр-Даг в оккупированном Россией Крыму выпал первый в этом году снег, а 25 сентября в Украину пришли дожди и… заморозки. Правда, такая погода продержалась недолго, и заморозки быстро отступили.

Последние выходные сентября были относительно теплыми и сухими на большей части страны.

Какую погоду ожидать в Украине в октябре читайте в материале «ФАКТОВ»: Украинцев ожидают два бабьих лета: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни.

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