Стало известно о планах Польши создать новые кладбища в Украине

Украина

После того, как Украина разрешила Польше проведение эксгумационных работ на территории польских захоронений в нашей стране, Варшава рассчитывает получить от Киева еще одно разрешение — на создание новых кладбищ в Украине для перезахоронение останков поляков.

Об этом «Польскому радио» заявил директор Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Польши Кшиштоф Шваґжик.

Шваґжик также сказал о том, что в Польше пока не знают, когда смогут начать эксгумационные работы на территории Украины. Все зависит от сроков предоставления Киевом всего пакета необходимых документов.

Напомним, во время своего первого государственного визита в Варшаву президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разблокирует выдачу разрешений на эксгумацию тел в польских захоронениях на территории нашей страны.

Ранее глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек заявил, что его страна готова вести с Украиной переговоры по поводу восстановления разрушенных украинских мест памяти на юге Польши. Речь идет в т. ч. о памятнике на горе Монастырь, который был разбит неизвестными в 2015 году. После этого Конституционный трибунал Польши признал неконституционными термины «украинские националисты» и «Восточная Малопольша» в польском законе «Об Институте национальной памяти».

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