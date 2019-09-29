- 18:46 Голы Вербича и Цыганкова принесли «Динамо» победу над «Днепром-1»: видеообзоры матчей 9-го тура УПЛ
- 18:44 В Закарпатье в середине осени внезапно зацвели яблони
- 18:21 Под Киевом авто с пассажиром в багажнике влетело во двор жилого дома: есть жертва
- 17:52 Стало известно о планах Польши создать новые кладбища в Украине
- 17:37 Работа тяжелая: коллега Бочкаревой отреагировал на ее задержание
- 17:13 В госпитале умер молодой боец ВСУ, получивший тяжелое ранение на Донбассе
- 16:58 В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях разгуляется непогода
- 16:55 Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака
- 16:53 «Горжусь Россией»: сеть озадачили фото произведенных в Украине тетрадей
- 16:43 30 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит геронтолог Валерий Шатило
- 16:29 Дерзкий разбой под Черкассами: бандиты угрожали ребенку оружием
- 16:27 День ангела Веры: поздравления, открытки, смс
Стало известно о планах Польши создать новые кладбища в Украине
После того, как Украина разрешила Польше проведение эксгумационных работ на территории польских захоронений в нашей стране, Варшава рассчитывает получить от Киева еще одно разрешение — на создание новых кладбищ в Украине для перезахоронение останков поляков.
Об этом «Польскому радио» заявил директор Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Польши Кшиштоф Шваґжик.
Шваґжик также сказал о том, что в Польше пока не знают, когда смогут начать эксгумационные работы на территории Украины. Все зависит от сроков предоставления Киевом всего пакета необходимых документов.
Напомним, во время своего первого государственного визита в Варшаву президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разблокирует выдачу разрешений на эксгумацию тел в польских захоронениях на территории нашей страны.
Ранее глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек заявил, что его страна готова вести с Украиной переговоры по поводу восстановления разрушенных украинских мест памяти на юге Польши. Речь идет
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..