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В США требуют доступа к разговорам Трампа с Путиным
После того, как Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американскому лидеру, в Конгрессе заявили, что намерены получить доступ к телефонным разговорам президента Трампа с президентом Путиным и другими мировыми лидерами.
Как сообщает Reuters, демократы опасаются, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.
Они хотят понять, подрывает ли президент в разговорах с другими мировыми лидерами безопасность Америки.
Напомним, после скандала, вызванного публикацией телефонных разговоров Трампа и Зеленского, Белый дом пытался засекретить переговоры президента США с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В Кремле уже испугались, что стенограммы бесед американского и российского руководителей станут достоянием общественности.
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