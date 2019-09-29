Мир

В США требуют доступа к разговорам Трампа с Путиным

После того, как Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американскому лидеру, в Конгрессе заявили, что намерены получить доступ к телефонным разговорам президента Трампа с президентом Путиным и другими мировыми лидерами.

Как сообщает Reuters, демократы опасаются, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.

Они хотят понять, подрывает ли президент в разговорах с другими мировыми лидерами безопасность Америки.

Напомним, после скандала, вызванного публикацией телефонных разговоров Трампа и Зеленского, Белый дом пытался засекретить переговоры президента США с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В Кремле уже испугались, что стенограммы бесед американского и российского руководителей станут достоянием общественности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter