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Мир

Белый дом засекретил разговоры Трампа с Путиным

10:20 28 сентября 2019 91
Путин и Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

После публикации разговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры президента США с российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

По словам одного из источников, в случае разговора Трампа с принцем Мухаммедом чиновники, которым обычно был бы предоставлен доступ к расшифровке стенограммы разговора, никогда не видели её, пишет Укринформ со ссылкой на CNN.

Стенограмма не распространялась вообще, что, по словам источника, было весьма необычно, особенно после разговора с высокопоставленными лицами стран, с которыми у США неоднозначные взаимоотношения. Засекреченные разговоры могли затронуть вопрос убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое, по оценкам американской разведки, было совершено правительством Саудовской Аравии.

Также бывший чиновник администрации Трампа отметил, что доступ к стенограмме хотя бы одного из разговоров Трампа с Путиным также был жестко ограничен. Вообще практика ограниченного доступа к звонкам президента началась более года назад, после утечек, которые раскрыли информацию о телефонных разговорах Трампа с лидерами Австралии и Мексики.

В Белом доме пока не комментируют ограничение доступа к телефонным разговорам с российским и саудовским лидерами.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Кремле испугались, что опубликовав стенограмму беседы Трампа с Зеленским, Белый дом может опубликовать и стенограмму телефонных разговоров Трампа с Путиным.

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