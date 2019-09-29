24.02 / 24.25 26.17 / 26.51
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В семье Лукашенко произошло горе

20:58 29 сентября 2019 104
Лукашенко с тещей
Инф. «ФАКТОВ»

У президента Беларуси Александра Лукашенко, который уже больше пяти лет выступает посредником в переговорах между Украиной и Россией по Донбассу, в субботу, 28 сентября, умерла теща — Елена Федоровна Желнерович.

Как сообщает «Радыё Свабода», ей было около 90 лет.

Елена Федоровна Желнерович — мать Галины Родионовны Лукашенко, бабушка его сыновей Дмитрия и Виктора. Она жила в деревне Большой Межник в Шкловском районе. До выхода на пенсию работала учительницей белорусского языка в Александрийской средней школе.

В интервью телеканалу «Дождь» Александр Лукашенко ранее признавался, что очень любит тещу. Он рассказал, что когда бывает дома, прежде всего едет к Федоровне.

«Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был», — передает издание слова Лукашенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Россия планомерно поглощает Беларусь. Москва и Минск намерены в ближайшие годы максимально сблизиться экономически. Подготовлен план создания общей таможни, объединения налоговой системы, регуляторов. Так что Лукашенко может скоро потерять свой пост.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер