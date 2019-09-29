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В семье Лукашенко произошло горе
У президента Беларуси Александра Лукашенко, который уже больше пяти лет выступает посредником в переговорах между Украиной и Россией по Донбассу, в субботу, 28 сентября, умерла теща — Елена Федоровна Желнерович.
Как сообщает «Радыё Свабода», ей было около 90 лет.
Елена Федоровна Желнерович — мать Галины Родионовны Лукашенко, бабушка его сыновей Дмитрия и Виктора. Она жила в деревне Большой Межник в Шкловском районе. До выхода на пенсию работала учительницей белорусского языка в Александрийской средней школе.
В интервью телеканалу «Дождь» Александр Лукашенко ранее признавался, что очень любит тещу. Он рассказал, что когда бывает дома, прежде всего едет к Федоровне.
«Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был», — передает издание слова Лукашенко.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Россия планомерно поглощает Беларусь. Москва и Минск намерены в ближайшие годы максимально сблизиться экономически. Подготовлен план создания общей таможни, объединения налоговой системы, регуляторов. Так что Лукашенко может скоро потерять свой пост.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»