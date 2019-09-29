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В Киеве Honda насмерть сбила женщину: фото и видео с места ЧП
В воскресенье, 29 сентября, в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина. В этот же день в Мироновке под Киевом в ДТП погиб молодой парень и семь человек получили травмы.
Авария в столице случилась на улице Академика Заболотного, 12. Автомобиль Honda Accord, который ехал в сторону Теремков, сбил женщину, переходившую в этот момент дорогу. По неизвестным причинам, столкновение произошло вблизи пешеходного перехода.
Прибывшие врачи констатировать смерть женщины.
От удара у Honda помято правое переднее крыло и отломано зеркало заднего вида. Из-за аварии образовалась пробка.
Как сообщает «Информатор», личность погибшей не установлена. На вид ей 40−45 лет. Водитель находится в трезвом состоянии. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
Напомним, на днях в Броварах водитель автомобиля на еврономерах не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии на месте погибла женщина и два человека получили травмы.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ДТП, которое произошло 28 сентября на трассе Киев-Одесса возле Жашкова, один из пострадавших умер в больнице.
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