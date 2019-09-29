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Шоу-бизнес

В пальто на голое тело: Леся Никитюк поразила пикантным фото

21:44 29 сентября 2019 291
Леся Никитюк
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая часто радует поклонников откровенными фото, опубликовала в Instagram очередной снимок.

На фото девушка снялась на природе почти без белья, набросив на себя пальто.

Поклонники ведущей оставили массу восторженных лайков и комментариев, называя ее красавицей. Некоторые обсудили белье, которое еще было на девушке.

«Вот и осень. Лэся накинула пальтишко»; «Яка красуня!»; «Тот случай, когда в сентябре погода настолько переменчива, что никогда не знаешь, как именно одеться», — такие реплики появились на странице ведущей в соцсети.

Напомним, ранее Леся показала фото в купальнике. А позировала она вместе с родным отцом. Также ведущая показала коробочки с голубикой на фоне собственной груди.

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