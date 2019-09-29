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«Диета Майи Плисецкой»: Киркоров рассказал, как ему удалось похудеть на 30 кг (видео)

Король российской эстрады Филипп Киркоров, нежно поздравивший недавно Ани Лорак с днем рождения, рассказал, что эффективно худеть — уже на 30 килограммов — ему помогает строгая диета. Своим секретом он поделился в эфире одного из российских телеканалов.

В ответ на вопрос о том, как ему удаётся оставаться в форме, певец завил, что придерживается диеты балерины Майи Плисецкой.

«Не жрать. Это диета Майи Плисецкой», — заявил крестный отец дочери Лорак Софии.

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Также Киркоров добавил, что отказался от сладкого и газированных напитков и практикует кратковременное голодание продолжительностью в 16−18 часов.

Киркоров признался, что, так как он не может позволить себе «заесть» стресс, на помощь ему приходит шопинг.

К началу лета артист похудел на 12 килограммов, а к осени сбросил все 30. Несмотря на его слова о диете, певца заподозрили в лукавстве, ведь резкий сброс веса отражается на коже. Однако певец, услышав вопрос о липосакции, лишь отшутился.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фанаты высмеяли Киркорова за нелепый вид обозвав его «трикотажной анакондой».

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