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Отомстит Галкину: Киркорову нашли достойную «невесту постарше»
Когда в 1994 году молодой 27-летний Филипп Киркоров женился на 45-летней Алле Пугачевой, многие фанаты с недоумением встретили такой шаг, а за певцом закрепилось звание мужчины, который предпочитает женщин бальзаковского возраста, то есть, постарше себя. Об этом пишет Bim.ru.
Тем не менее, брак Киркорова и Примадонной продлился одиннадцать лет.
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Поэтому вряд ли можно удивляться тому, что поклонники стали подыскивать певцу жену «возрастной категории», как он любит.
Еще больше фанаты укрепились в таком мнении недавно, когда в недавней программе «Привет, Андрей!» в самый неожиданный Киркоров появился с Барбарой Брыльской на руках.
Как потом признался сам певец, именно об этом он мечтал с детства. Он рассказал потом в Instagram, что любил смотреть на Новый год знаменитый советский фильм Эльдара Рязанова, который все прекрасно знают наизусть, где главную роль исполнила Брыльска.
«Мог ли я представить, 7-летнем пацаном, глядя в новогоднюю ночь далекого 1975 года, премьеру самого любимого фильма времён Советского Союза „ИРОНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ“ режиссера Эльдара Рязанова, что спустя почти 45 лет вынесу любимую Актрису на руках как ГЛАВНЫЙ подарок в Юбилей любимого Артиста!» — написал артист в своем микроблоге в Instagram.
А потом певец добавил, что мог ли он когда-нибудь подумать, что через 45 лет он вынесет великую актрису на своих руках в подарок любимому артисту Ширвинту. Подписчики сразу же отреагировали и написали, что из них вышла бы замечательная пара.
«Не жениться ли нашему Киркорову на пани Брыльской …», «Красиво! Особенно с Барбарой Брыльской, которую вы держите на руках! Мужчина!!», «Замечательная бы получилась пара!» — отреагировали подписчики.
Издание напоминает, что сам Филипп Киркоров в многочисленных интервью признается, что до сих пор жалеет о разводе с Примадонной, и в разладе отношений с возлюбленной винит только себя, а не роман Аллы Борисовны с Максимом Галкиным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Филиппа Киркорова выдала примета и ему пророчат женитьбу в ближайшее время.
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