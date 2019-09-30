Шоу-бизнес

Звезда одиозного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко никогда не скрывала, что не является полной трезвенницей. В то же время, до этого ее ни разу не замечали пьяной на улице, а в последнее время подобные случаи участились.

Очевидцы заявляют, что Кравченко «запустила» себя и начала пить, пишет российское издание VladTime.

Читайте также_Сенсации со «Сватами» не получилось: «папина дочка» из Бердянска не заменит киевлянку Кошмал

Издание публикует снимок, на котором видно, что актриса сильно поправилась, на ее лице «кривая» ухмылка, а голова покрыта сединой.

«Состояние, приближенное к нулю», — пишет в соцсети инсайдер, опубликовавший снимок.

Другой пользователь добавляет, что видел Татьяну на улице, она едва могла передвигаться. Но как подобное могло произойти?

Кравченко признавалась, что после окончания съемок «Сватов» она впала в депрессию, чувствовала себя очень подавленно. Фанаты связали это с невзаимными чувствами к Добронравову, ведь актеры общаются только на съемках, а когда их нет, Татьяна вновь одинока.

«Нередко бывает, что депрессия приводит к алкоголизму и, очевидно, так и приключилось с Кравченко», — делает выводы автор статьи.

При этом издание отмечает, что сейчас, счастью, съемки «Сватов» приостановлены, поэтому у женщины еще есть время, чтобы привести себя в порядок. Однако некоторые поклонники переживают, что Татьяна и вовсе покинет сериал, полностью уйдя в себя.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда одиозного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко призналась, что в свое время ушла от мужа из-за любви к Александру Абдулову.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter