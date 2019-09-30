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Виновата любовь к Добронравову? Звезду сериала «Сваты» заподозрили в алкоголизме из-за неразделенных чувств
Звезда одиозного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко никогда не скрывала, что не является полной трезвенницей. В то же время, до этого ее ни разу не замечали пьяной на улице, а в последнее время подобные случаи участились.
Очевидцы заявляют, что Кравченко «запустила» себя и начала пить, пишет российское издание VladTime.
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Издание публикует снимок, на котором видно, что актриса сильно поправилась, на ее лице «кривая» ухмылка, а голова покрыта сединой.
«Состояние, приближенное к нулю», — пишет в соцсети инсайдер, опубликовавший снимок.
Другой пользователь добавляет, что видел Татьяну на улице, она едва могла передвигаться. Но как подобное могло произойти?
Кравченко признавалась, что после окончания съемок «Сватов» она впала в депрессию, чувствовала себя очень подавленно. Фанаты связали это с невзаимными чувствами к Добронравову, ведь актеры общаются только на съемках, а когда их нет, Татьяна вновь одинока.
«Нередко бывает, что депрессия приводит к алкоголизму и, очевидно, так и приключилось с Кравченко», — делает выводы автор статьи.
При этом издание отмечает, что сейчас, счастью, съемки «Сватов» приостановлены, поэтому у женщины еще есть время, чтобы привести себя в порядок. Однако некоторые поклонники переживают, что Татьяна и вовсе покинет сериал, полностью уйдя в себя.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда одиозного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко призналась, что в свое время ушла от мужа из-за любви к Александру Абдулову.
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