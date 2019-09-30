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Привет с глубин: дайверы в Бразилии встретили под водой гигантскую анаконду (впечатляющее видео)
В Бразилии приятели Бартоломео Бове и Джука Игарапе исследовали подводный мир реки Формозо и столкнулись с гигантской 7-метровой анакондой. Об этом пишет Ladbible.
Надо сказать, что змея довольно спокойно отнеслась к вторжению в её личное пространство и позволила дайверам сделать очень впечатляющие кадры.
По словам дайвером, их клип показывает, что огромных змей неправильно воспринимают, и что они вовсе не «агрессивные земноводные», как о них думают многие люди.
«Поведение анаконды развенчивает миф о том, что это агрессивное и жестокое существо, которое может угрожать жизни людей», — считает Бове.
«Как показано в кадрах, анаконда плавает спокойно и мирно, совершенно безразлична к нашему присутствию — иногда она приближается ко мне, интересуясь камерой и даже „лизнула“ объектив», — подтверждает его слова Игарапе.
Также дайверы добавили, что реки и озера вокруг района Бонито — единственные места в Южной Америке, где можно увидеть анаконды в кристально чистых водах и даже заснять на камеру.
Напомним, что анаконды, или водяные удавы — род змей подсемейства удавов. Насчитывает 4 вида, обитающих в тропических районах Южной Америки и на юге острова Тринидад. В некоторых случаях длина их достигает пять и более метров.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?