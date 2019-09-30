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Ценная историческая находка: на Мамай-горе под Запорожьем обнаружена нетронутая могила скифского всадника (фото)
Украинские археологи обнаружили древнее захоронение скифского воина на Мамай-горе в Запорожской области, потратив на поиски 32 года. Об этом участники экспедиции сообщили на странице в Facebook.
Сообщается, что ученые обследовали холм, который как оказалось стал последним пристанищем скифского воина. Сначала археологи обнаружили характерный для скифских погребений ров с костями животных и остатками амфор.
Затем пришел и грандиозный успех: были обнаружены сразу два погребения. Одно из них было сопровождающим.
Тщательно исследовав сопровождающее захоронение, археологи подняли скелет молодого скифа, возрастом около 18−20 лет. Ученые выдвинули версию, что в главном, разграбленном захоронении покоится вождь, а молодой скиф — его оруженосец.
«Он был всадником, мастером как ближнего, так и дальнего боя. Об этом свидетельствует инвентарь, сопровождавший его в загробную жизнь», — говорится в сообщении.
Также в могиле нашли редкую для скифов сероглинянную амфору, которая будет иметь решающую роль в датировке комплекса. Кроме того, в могиле были обломки костяных псалиев и застежки для конской узды. Из оружия — железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы, и украшение всего комплекса — скифский короткий меч акинак с золотыми обкладками, листами рукоятки, перекрестьем и колпачком для острия.
Также в погребении юноши нашли украшения — бусы из стеклопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой.
Археологи отмечают, что помимо уникального инвентаря, найденный комплекс имеет и дополнительную научную ценность, потому что углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе до VI века до нашей эры, тогда как абсолютное большинство исследованных памятников скифской эпохи здесь датируются
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье на острове Хортица начаты раскопки древнего сооружения, возраст которого археологи оценивают в четыре-пять тысяч лет. Любопытно, что найдено оно было случайно: старший научный сотрудник Национального заповедника «Хортиця» Дмитрий Никоненко отправился на прогулку с сыном по острову. В балке Каракайка обратил внимание на небольшую возвышенность на поляне. Решил проверить, нет ли под слоем грунта чего-то, представляющего интерес для археологии. Интуиция его не подвела: когда стал протыкать землю щупом, наткнулся на камни. Вскоре там начались раскопки, которые возглавил Дмитрий Никоненко.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.