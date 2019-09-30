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Не надо возвращать по-быстрому: в Украине рассказали, почему Путин пытается быстро "слить" Донбасс Зеленскому
Россия хочет как можно быстрее втолкнуть оккупированный Донбасс снова в Украину, настаивая на «формуле Штайнмайера», потому что содержать депрессивные территории становится все труднее, несмотря на то, что Россия большая и у нее достаточно природных ресурсов. А Украине не нужно поддаваться на уловку Кремля и спешить в эту ловушку. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал известный политолог Михаил Басараб.
Политолог отметил, что Москва, ее агенты в Украине, да и многие западные партнеры постоянно подгоняют Киев к «быстрому» возвращению Донбасса. Но при этом Кремль преследует свои цели, основная из которых — избавиться от западных санкций.
«Россия является карликом, который критически зависит от западных рынков, технологий и финансов. В России сейчас серьезные проблемы, ведь ресурсы не резиновые. Содержать оккупированный Донбасс — это слишком затратно для Кремля», — уточнил Басараб.
О плане, который предложили в Украине для урегулирования ситуации с РФ, читайте во второй части интервью Михаила Басараба «ФАКТАМ»: «Зеленский должен понимать: лавровый венок Кремль готовит не ему».
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