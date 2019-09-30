Украина

Результаты превзошли все ожидания: стало известно, сколько государство заработало на растаможке "евроблях"

За восемь месяцев 2019 года в государственный бюджет Украины поступило в семь раз больше платежей от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, чем было запланировано.

Такие выводы сделали в Счетной палате по результатам анализа выполнения госбюджета за январь-август текущего года.

«Такие платежи зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и направляются в Пенсионный фонд: при годовом плане в сумме 1 млрд грн за восемь месяцев этого года поступило в общей сложности 7,1 млрд грн, или в семь раз больше», — сказано в сообщении.

Напомним, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 действовала 50%-ная скидка на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией. За тот период таможни оформили более 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.

Потом водителям дали время на растаможку, но по полной ставке, до 23 мая, позже срок введения штрафов перенесли на три месяца. Сейчас отсрочка для евробляхеров действует до конца текущего года.

Как сообщали «ФАКТЫ» президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке вступления в силу высоких штрафов за нарушение таможенных правил для владельцев машин на еврономерах.

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