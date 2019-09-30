Клуб потребителей

В запорожском супермаркете покупатели обнаружили «оживший» кунжут. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какой продукт вызвал массовое отравление школьников в Одессе.

Покупатели одного из запорожских супермаркетов обнаружили, что в кунжуте, который лежал на прилавке, завелись черви. В результате кунжут начал «шевелиться». Это было запечатлено на смартфон и вызвало бурное обсуждение в соцсети Instagram.

«Хороший кунжут. Бегает еще», — дал комментарий один из пользователей. Других также позабавили кадры, но были и возмущенные отклики. Хотя отмечается, что надо просто быть внимательным при покупке.

Как сообщалось ранее, Анита Луценко, ведущая шоу «Зважені та щасливі» рассказала, какие продукты способствуют быстрому похудению. Она поделилась своим рационом питания и объяснила, как можно легко избавляться от лишних килограммов.

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