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ВСУ получили на вооружение первую партию новых мобильных минометов (видео)
«ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине были разработаны и успешно испытаны новые минометные комплексы «Барс». Теперь передовое вооружение поступило в ВСУ Об этом сообщает 24 канал.
Эти мобильные комплексы используются на бронеавтомобилях и имеют калибр 120 мм. Поэтому Минскими соглашениями применение такого воредение не запраещается.
Миномет обеспечиват дальность поражения цели до 7 200 м. Его скорострельность — 12 выстрелов в минуту. Миномет интегрирован в 120-мм легкую самоходную минометную системуAlakran и оснащается боекомплектом в 60 мин.
Бближайший конкурент украиског оминомета — российский комплекс МЗ-304 «Горец», но он пока даже не прозид лиспытаний. Характикристи кок Горца устают Барсу и в в скорости развертывания, и в объеме боекомплекта — у миномета из РФ всего 20 мин.
апомню, что минувшей весной завершились государственные испытания бронеавтомобилей Барс-8, а, следовательно, и минометного комплекса ММК на их базе.
Напомню, что на вооружении Барс-8ММК стоит 120-мм миномет 2Б11 (возможны и другие варианты минометного вооружения) с дальностью поражения цели до 7200 м и скорострельностью 12 выстрелов в минуту. Миномет интегрирован в детище испанской Everis Aerospace and Defense (EAD) и New Technologies Global Systems (NTGS) — 120-мм легкую самоходную минометную систему Alakran. Боекомплект же данного комплекса составляет 60 мин.
Отмечу, что ближайший конкурент Барс-8ММК — российский 120-мм минометный комплекс МЗ-304 «Горец» (пока даже не прошедший полного цикла испытаний), интегрированный в бронеавтомобиль «Тигр-М» (с трудом преодолевающий бордюры), уступает украинской разработке, как в скорости развертывания, так и в объеме боекомплекта (20 мин «Горца» против 60 мин «Барс-8ММК»).
https://24tv.ua/zloy_odessit_tag4974/
апомню, что минувшей весной завершились государственные испытания бронеавтомобилей Барс-8, а, следовательно, и минометного комплекса ММК на их базе.
Напомню, что на вооружении Барс-8ММК стоит 120-мм миномет 2Б11 (возможны и другие варианты минометного вооружения) с дальностью поражения цели до 7200 м и скорострельностью 12 выстрелов в минуту. Миномет интегрирован в детище испанской Everis Aerospace and Defense (EAD) и New Technologies Global Systems (NTGS) — 120-мм легкую самоходную минометную систему Alakran. Боекомплект же данного комплекса составляет 60 мин.
Отмечу, что ближайший конкурент Барс-8ММК — российский 120-мм минометный комплекс МЗ-304 «Горец» (пока даже не прошедший полного цикла испытаний), интегрированный в бронеавтомобиль «Тигр-М» (с трудом преодолевающий бордюры), уступает украинской разработке, как в скорости развертывания, так и в объеме боекомплекта (20 мин «Горца» против 60 мин «Барс-8ММК»).
https://24tv.ua/zloy_odessit_tag4974/
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