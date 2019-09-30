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Мир

Птицы "атаковали" пассажирский самолет в России: первые подробности инцидента

11:15 30 сентября 2019 445
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В России произошло очередное ЧП с самолетом, который столкнулся со стаей птиц.

Как сообщают российские СМИ, Airbus A320 «Уральских Авиалиний» рейсом Краснодар — Иркутск вскоре после взлета столкнулся с птицами. Экипаж экстренно посадил самолет в Кольцово. Пассажиров должны отправить в пункт назначения в 11 часов по Москве.

Напомним, в конце августа в России произошла катастрофа с частным самолетом АН-2, в результате которой погибли два человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Барнауле совершил жесткую посадку пассажирский самолет Boeing 767. Во время приземления у воздушного судна загорелась правая стойка шасси. Жесткая посадка Boeing привела к травмированию 23 пассажиров, пятерым из которых понадобилась госпитализация.

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