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Украина

Кабмин сделал первый шаг к легализации в Украине игорного бизнеса

12:17 30 сентября 2019 78
Казино
Инф. «ФАКТОВ»

29 сентября, Кабинет министров одобрил проект закона, который предусматривает легализацию игорного бизнеса в Украине. Об этом сообщается на сайте КМУ.

Законопроект предусматривает проведение азартных игор исключительно на территории отелей, а также только на игровом оборудовании которое соответствуют международным стандартам, а также с применением соответствующего программного обеспечения.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил принять до 1 декабря 2019 года о легализации игорного бизнеса. Ответственными за это были назначены Дмитрий Разумков и Давид Арахамия.

Предполагается, что игровые заведения начнут действовать в черноморских отелях высшего класса. Это поможет повысить туристическую привлекательность украинских курортов.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ТРЦ «Олимпийский» сотрудники СБУ обнаружили крупное подпольное казино, которое управлялось из Европы.

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