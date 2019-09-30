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Кабмин сделал первый шаг к легализации в Украине игорного бизнеса
29 сентября, Кабинет министров одобрил проект закона, который предусматривает легализацию игорного бизнеса в Украине. Об этом сообщается на сайте КМУ.
Законопроект предусматривает проведение азартных игор исключительно на территории отелей, а также только на игровом оборудовании которое соответствуют международным стандартам, а также с применением соответствующего программного обеспечения.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил принять до 1 декабря 2019 года о легализации игорного бизнеса. Ответственными за это были назначены Дмитрий Разумков и Давид Арахамия.
Предполагается, что игровые заведения начнут действовать в черноморских отелях высшего класса. Это поможет повысить туристическую привлекательность украинских курортов.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ТРЦ «Олимпийский» сотрудники СБУ обнаружили крупное подпольное казино, которое управлялось из Европы.
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