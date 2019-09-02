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Зеленский поручил легализировать игорный бизнес и добычу янтаря: названы сроки
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту разработать и принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря до 1 декабря 2019 года.
Об этом шла речь во время встречи с Кабмином, руководством Рады и силовых органов в понедельник, 2 сентября.
Законопроекты должны быть разработаны до 1 октября 2019 года. Ответственными Зеленский назначил премьер-министра Украины Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.
«Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок — до 1 декабря 2019 года. Ответственные Дмитрий Разумков, Давид Арахамия», — заявил Зеленский.
Кроме этого, Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли. А также поручил осуществить полный аудит государственных реестров, упростить условия подключения бизнеса и граждан к сетям.
Напомним, о намерении возобновить работу казино в Украине Заленский заявил в начале августа. По его словам, в Украине легализуют работу казино в 5-звездочных отелях, потому что это будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря.
Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня на встрече с президентом Владимиром Зеленским новый премьер-министр Алексей Гончарук пообещал за 5 лет поднять экономику Украины на 40 процентов.
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