Отец Жанны Фриске перенес сложную операцию на сердце

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Отец умершей четыре года назад от рака Жанны Фриске перенес сложную операцию на сердце. Мужчина уже выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

Здоровье Владимира Фриске подорвала болезнь и смерть любимой дочери, затем скандалы с Шепелевым из-за внука, разбирательства из-за денег и долгов не остались бесследны.

В последнее время самочувствие 67-летнего мужчины оставляло желать лучшего. Владимир Борисович постоянно чувствовал боли в области грудной клетки. После обследования медики настояли на немедленной операции. У Владимира Фриске развивалась ишемическая болезнь, которая могла привести к трагическим последствиям.

«Мне стало совсем плохо, — рассказал „СтарХиту“ папа Жанны. — Пообщался с врачом, кардиологом высшей категории Ириной Гришиной, у которой давно лечусь. Пришли к выводу, что необходимо хирургическое вмешательство. Установили целых три стента на сердце. Чувствую себя уже лучше, хоть и тяжело отходил от наркоза. Две с половиной недели назад выписался. Но предстоит долгая реабилитация. А пока запрещены физические нагрузки и нужно соблюдать диету».

Ранее Владимиру Фриске удалили бляшки из сонной артерии. Переживший смерть дочери от рака, он посоветовал родным Анастасии Заворотнюк, которая также сражается с тяжелым недугом, окружить ее любовью и заботой.

Напомним, сын Жанны Фриске Платон живет с отцом, Дмитрием Шепелевым. Недавно телеведущий признался, как сложно строить личную жизнь с детьми.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что от рака умерла юная поклонница Жанны Фриске, которой певица при жизни помогала бороться с болезнью.

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