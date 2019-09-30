- 12:35 Близнецам повезет в личной жизни, а Стрельцам — с деньгами: гороскоп на неделю
- 12:33 Курс на 23 гривни: доллар продолжает дешеветь
- 12:32 В Киеве обнаружили труп мужчины в куртке и без брюк: первые детали и фото с места ЧП
- 12:26 Чудеса гибкости: схватка парня и девушки, пытавшейся разблокировать его телефон с помощью сканера лица, повеселила сеть
- 12:22 Отец Жанны Фриске перенес сложную операцию на сердце
- 12:22 «Аталанта» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:17 Кабмин сделал первый шаг к легализации в Украине игорного бизнеса
- 12:03 "Украинагейт": у Трампа начали широкомасштабную подготовку к отражению угрозы импичмента
- 11:47 Международный автобус Мариуполь — Гдыня разбился под Житомиром: первые данные о ЧП
- 11:46 «Аталанта» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 11:43 В районе КПВВ на Донетчине ранен 59-летний мужчина: боевики обвиняют ВСУ
- 11:41 21-летня девушка — боец "Айдара" погибла на Донбассе: опубликовано фото
Курс на 23 гривни: доллар продолжает дешеветь
Официальный курс доллара опустился до психологической отметки в 24 гривни, при том что на наличном валютном рынке этот барьер уже пройден. За прошедшие выходные американская валюта подешевела на 11 копеек, а европейская — на 13 копеек. В понедельник, 30 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,08 грн за доллар и 26,33 грн за евро. Наличные доллары можно сдать в среднем по 23,98 грн, купить — по 24,26 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 26,15 грн, купить — по 26,58 грн.
«Курс украинской гривни остается стабильным, и с утра в понедельник находится на отметке 24,1 грн за доллар, — сообщил „ФАКТАМ“ руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Высокое предложение валюты на рынке сохраняется, однако после завершения миссии МВФ рынок стабилизируется. Для дальнейшего укрепления гривни необходимы новые сильные факторы, и завтрашний аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) покажет реакцию инвесторов на ситуацию с МВФ. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит движение в диапазоне 24—24,1 грн за доллар».
Впрочем, международные эксперты считают, что вскоре стоимость гривни начнет снижаться.
Читайте также: Эксперт рассказал, когда курс доллара повысится до 27
«За неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5−1,4%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Гривня продолжает укрепляться, однако недельные темпы этого укрепления постепенно замедляются.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,43 грн до 24,08 грн (-1,4%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,30—24,32 грн до 24,16—24,19 грн (-0,6%/-0,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,19—24,46 грн до 24,01—24,29 грн (-0,8%/-0,7%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой увеличилась с 1,1% до 1,2% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.
По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, доллар подорожает уже к концу текущего года и продолжит расти вплоть до 2022 года. В агентстве прогнозируют рост стоимости доллара к концу 2019 года до 27 грн. Согласно прогнозам S&P к концу 2020 года доллар будет стоить 27,5 грн, к концу 2021 года — 28 грн, а к концу 2022 года — 28,5 грн. Однако рост курса доллара за оставшиеся до конца года три месяца на 11,5% без существенного форс-мажора мы считаем излишне пессимистичным сценарием.
На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения стоимости доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24 грн, а наличный доллар в банках — около 23,8—24,1 грн".
Читайте также: В Украине резко сократят субсидии: что происходит
По мнению экспертов, продолжающееся укрепление гривни во многом связано с политикой Национального банка. В частности, только в период с 23 по 27 сентября НБУ выкупил на межбанке 348,2 млн долларов.
Напомним, с 16 по 20 сентября НБУ выкупил на межбанке 269,6 млн долларов, с 9 по 13 сентября — 198 млн долларов, со 2 по 6 сентября — 114,5 млн долларов, с 27 августа по 30 августа — 20 млн долларов. Всего с начала года НБУ приобрел на межбанке 4,16 млрд долларов, а продал — 250 млн долларов. Таким образом, регулятор купил с начала года на 3,9 млрд долларов больше, чем продал.
По данным Нацбанка, его чистые валютные резервы (за вычетом средств, заимствованных у МВФ) на начало сентября составляли 12,03 млрд долларов, тогда как на начало августа — 11,81 млрд долларов, а на начало года — 9,64 млрд долларов. При этом валовые валютные резервы (до вычета средств, заимствованных у МВФ) выросли до 22,015 млрд долларов (с 21,84 млрд долларов на начало августа и 20,82 млрд долларов на начало года).
Читайте также: Пятикопеечным монетам осталось «жить» один день: с 1 октября монеты мелких номиналов выводятся из обращения
В свою очередь в НБУ считают, что на стабилизацию курса национальной валюты повлияли благоприятная ситуация на рынке и значительные объемы покупки нерезидентами гривневых ОВГЗ.
«Сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация, — заявил руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари. — Импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, это очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки. Также не стоит забывать об ІТ-отрасли, которая ежегодно растет. Все больше украинских компаний имеют заказы от зарубежного бизнеса. Это способствует тому, что на рынке становится больше валюты. Затем вступают в действие законы рынка, и гривня укрепляется. Добавился и новый фактор, который поддерживает курс в этом году, — это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас находится на уровне 97,787 млрд грн.
Фиксированный курс — как конфета, цена которой на самом деле очень высока. Он приводит к потерям, кризисам и создает иллюзию стабильности. Здоровая ситуация — иметь плавающий курс, который адекватно реагирует на происходящее на рынке".
Читайте также: Госстат рассказал, кто в Украине зарабатывает больше всех
Стоит отметь, что многие эксперты считают, что стремительное увеличение объемов продажи ОВГЗ может иметь негативные последствия для отечественной экономики. Однако в НБУ отрицают наличие высокого риска от нынешнего объема инвестиций нерезидентов в ОВГЗ, доля которого приближается к 12%.
«Относительно доли нерезидентов, то она еще не дошла до того уровня, который есть в других развивающихся странах, — утверждает заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий. — В разных странах доля нерезидентов, инвестирующих в государственные ценные бумаги, это 30—40%, даже до 50%. С одной стороны, приход нерезидентов в гривневые ОВГЗ — это позитивный фактор, поскольку в настоящее время почти 70% государственного долга — в иностранной валюте, и покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ позволяет Министерству финансов снижать валютный риск. С другой стороны, это создает определенные риски, так как мы будем иметь более волатильный рынок, но будем финансировать наш бюджет более безопасным способом».
Более того, в правительстве собираются и дальше наращивать объемы продажи государственных ценных бумаг, облегчив доступ к ним зарубежным инвесторам.
«Министерство финансов совместно с Национальным банком решили предложить проведение аукционов по продаже ОВГЗ через электронную торговую систему аукционов Bloomberg, — сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. — Это облегчит доступ украинским и международным банкам для работы на первичном рынке внутренних государственных облигаций Украины. Система аукционов Bloomberg работает более чем в 30 странах и используется государственными агентствами, центральными банками и финансовыми учреждениями для проведения аукционов в электронном виде».
Многие банкиры считают, что все эти факторы будут способствовать текущему укреплению курса гривни, но продлится это не долго.
Читайте также: Рынок земли: сколько украинцы смогут заработать на ее продаже
«В ближайшие несколько недель курс может укрепиться вплоть до 23 гривен за доллар, прежде всего благодаря активной покупке ОВГЗ нерезидентами, — сообщил в комментарии порталу LIGA.net председатель правления „Идея Банка“ Михаил Власенко. — Как долго продержится интерес иностранцев к украинскому государственному долгу — вопрос открытый, поскольку Минфин снижает ставки и удовлетворяет далеко не весь спрос нерезидентов. Думаю, что уже ближе к концу года доллар вернется к уровню 26—26,5 грн».
Стоит отметить, что украинцы, находящиеся на заработках за рубежом, стали переводить больше средств семьям на родину, что тоже влияет на курс гривни. Если сравнивать показатели прошлого и нынешнего года (первое полугодие), то денежные поступления от заробитчан выросли на 254 млн долларов. С начала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину более 5,5 млрд долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!