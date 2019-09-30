Курс на 23 гривни: доллар продолжает дешеветь

Деньги

Официальный курс доллара опустился до психологической отметки в 24 гривни, при том что на наличном валютном рынке этот барьер уже пройден. За прошедшие выходные американская валюта подешевела на 11 копеек, а европейская — на 13 копеек. В понедельник, 30 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,08 грн за доллар и 26,33 грн за евро. Наличные доллары можно сдать в среднем по 23,98 грн, купить — по 24,26 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 26,15 грн, купить — по 26,58 грн.

«Курс украинской гривни остается стабильным, и с утра в понедельник находится на отметке 24,1 грн за доллар, — сообщил „ФАКТАМ“ руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Высокое предложение валюты на рынке сохраняется, однако после завершения миссии МВФ рынок стабилизируется. Для дальнейшего укрепления гривни необходимы новые сильные факторы, и завтрашний аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) покажет реакцию инвесторов на ситуацию с МВФ. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит движение в диапазоне 24—24,1 грн за доллар».

Впрочем, международные эксперты считают, что вскоре стоимость гривни начнет снижаться.

«За неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5−1,4%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Гривня продолжает укрепляться, однако недельные темпы этого укрепления постепенно замедляются.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,43 грн до 24,08 грн (-1,4%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,30—24,32 грн до 24,16—24,19 грн (-0,6%/-0,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,19—24,46 грн до 24,01—24,29 грн (-0,8%/-0,7%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой увеличилась с 1,1% до 1,2% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, доллар подорожает уже к концу текущего года и продолжит расти вплоть до 2022 года. В агентстве прогнозируют рост стоимости доллара к концу 2019 года до 27 грн. Согласно прогнозам S&P к концу 2020 года доллар будет стоить 27,5 грн, к концу 2021 года — 28 грн, а к концу 2022 года — 28,5 грн. Однако рост курса доллара за оставшиеся до конца года три месяца на 11,5% без существенного форс-мажора мы считаем излишне пессимистичным сценарием.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения стоимости доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24 грн, а наличный доллар в банках — около 23,8—24,1 грн".

По мнению экспертов, продолжающееся укрепление гривни во многом связано с политикой Национального банка. В частности, только в период с 23 по 27 сентября НБУ выкупил на межбанке 348,2 млн долларов.

Напомним, с 16 по 20 сентября НБУ выкупил на межбанке 269,6 млн долларов, с 9 по 13 сентября — 198 млн долларов, со 2 по 6 сентября — 114,5 млн долларов, с 27 августа по 30 августа — 20 млн долларов. Всего с начала года НБУ приобрел на межбанке 4,16 млрд долларов, а продал — 250 млн долларов. Таким образом, регулятор купил с начала года на 3,9 млрд долларов больше, чем продал.

По данным Нацбанка, его чистые валютные резервы (за вычетом средств, заимствованных у МВФ) на начало сентября составляли 12,03 млрд долларов, тогда как на начало августа — 11,81 млрд долларов, а на начало года — 9,64 млрд долларов. При этом валовые валютные резервы (до вычета средств, заимствованных у МВФ) выросли до 22,015 млрд долларов (с 21,84 млрд долларов на начало августа и 20,82 млрд долларов на начало года).

В свою очередь в НБУ считают, что на стабилизацию курса национальной валюты повлияли благоприятная ситуация на рынке и значительные объемы покупки нерезидентами гривневых ОВГЗ.

«Сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация, — заявил руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари. — Импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, это очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки. Также не стоит забывать об ІТ-отрасли, которая ежегодно растет. Все больше украинских компаний имеют заказы от зарубежного бизнеса. Это способствует тому, что на рынке становится больше валюты. Затем вступают в действие законы рынка, и гривня укрепляется. Добавился и новый фактор, который поддерживает курс в этом году, — это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас находится на уровне 97,787 млрд грн.

Фиксированный курс — как конфета, цена которой на самом деле очень высока. Он приводит к потерям, кризисам и создает иллюзию стабильности. Здоровая ситуация — иметь плавающий курс, который адекватно реагирует на происходящее на рынке".

Стоит отметь, что многие эксперты считают, что стремительное увеличение объемов продажи ОВГЗ может иметь негативные последствия для отечественной экономики. Однако в НБУ отрицают наличие высокого риска от нынешнего объема инвестиций нерезидентов в ОВГЗ, доля которого приближается к 12%.

«Относительно доли нерезидентов, то она еще не дошла до того уровня, который есть в других развивающихся странах, — утверждает заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий. — В разных странах доля нерезидентов, инвестирующих в государственные ценные бумаги, это 30—40%, даже до 50%. С одной стороны, приход нерезидентов в гривневые ОВГЗ — это позитивный фактор, поскольку в настоящее время почти 70% государственного долга — в иностранной валюте, и покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ позволяет Министерству финансов снижать валютный риск. С другой стороны, это создает определенные риски, так как мы будем иметь более волатильный рынок, но будем финансировать наш бюджет более безопасным способом».

Более того, в правительстве собираются и дальше наращивать объемы продажи государственных ценных бумаг, облегчив доступ к ним зарубежным инвесторам.

«Министерство финансов совместно с Национальным банком решили предложить проведение аукционов по продаже ОВГЗ через электронную торговую систему аукционов Bloomberg, — сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. — Это облегчит доступ украинским и международным банкам для работы на первичном рынке внутренних государственных облигаций Украины. Система аукционов Bloomberg работает более чем в 30 странах и используется государственными агентствами, центральными банками и финансовыми учреждениями для проведения аукционов в электронном виде».

Многие банкиры считают, что все эти факторы будут способствовать текущему укреплению курса гривни, но продлится это не долго.

«В ближайшие несколько недель курс может укрепиться вплоть до 23 гривен за доллар, прежде всего благодаря активной покупке ОВГЗ нерезидентами, — сообщил в комментарии порталу LIGA.net председатель правления „Идея Банка“ Михаил Власенко. — Как долго продержится интерес иностранцев к украинскому государственному долгу — вопрос открытый, поскольку Минфин снижает ставки и удовлетворяет далеко не весь спрос нерезидентов. Думаю, что уже ближе к концу года доллар вернется к уровню 26—26,5 грн».

Стоит отметить, что украинцы, находящиеся на заработках за рубежом, стали переводить больше средств семьям на родину, что тоже влияет на курс гривни. Если сравнивать показатели прошлого и нынешнего года (первое полугодие), то денежные поступления от заробитчан выросли на 254 млн долларов. С начала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину более 5,5 млрд долларов.

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