Украина

Террористы на Донбассе паникуют: комендантский час стал еще длинней

В оккупированной части Донецкой области для мирных жителей вводится новое ограничение — с 1 октября 2019 года увеличивается продолжительность комендантского часа. Это происходит на фоне продолжающихся потерь террористов. О новом комендантском часе сообщает «Информационное сопротивление».

Раньше комендантский час, установленный оккупантами, длился с 23:00 до 4:00, теперь он увеличивается до 5:00.

Информации, чем обосновывается введение такого распорядка, оккупанты не дают. Это далеко не единственное непонятное ограничение в ОРДЛО. Так, общественный транспорт во временно оккупированном Донецке работает только до 21:00.

Таким образом, на неподконтрольных Украине территориях население продолжает запугиваться, мирные жители вынуждены жить в постоянном страхе и терпеть ограничения своих прав.

Ранее сообщалось, что Кремль готов вернуть оккупированный Донбасс Украине, но при этом требует выполнения ряда условий.

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