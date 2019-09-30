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Террористы на Донбассе паникуют: комендантский час стал еще длинней
В оккупированной части Донецкой области для мирных жителей вводится новое ограничение — с 1 октября 2019 года увеличивается продолжительность комендантского часа. Это происходит на фоне продолжающихся потерь террористов. О новом комендантском часе сообщает «Информационное сопротивление».
Раньше комендантский час, установленный оккупантами, длился с 23:00 до 4:00, теперь он увеличивается до 5:00.
Информации, чем обосновывается введение такого распорядка, оккупанты не дают. Это далеко не единственное непонятное ограничение в ОРДЛО. Так, общественный транспорт во временно оккупированном Донецке работает только до 21:00.
Таким образом, на неподконтрольных Украине территориях население продолжает запугиваться, мирные жители вынуждены жить в постоянном страхе и терпеть ограничения своих прав.
Ранее сообщалось, что Кремль готов вернуть оккупированный Донбасс Украине, но при этом требует выполнения ряда условий.
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