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Путин хочет уйти с Донбасса, "сохранив лицо", но не знает как, — генерал
Россия хочет вернуть оккупированный Донбасс Украине, но на своих условиях и «сохранив лицо». На Кремль все больше давят западные санкции и у РФ не хватает ресурсов долго поддерживать войну на Донбассе.
Такое мнение высказал в эфире ОBOZTV высказал генерал-майор запаса ВСУ Владимир Гаврилов.
«Это все закончится, потому что не в интересах России держать этот конфликт долго. Они не имеют ресурса, имеют нарастающие проблемы внутри страны, которые их вынуждают идти на какие-то варианты „победного выхода из Украины“. Они хотят выйти, но так, чтобы своему населению потом сказать — видите, мы достигли цели, мы победители. Сейчас они ищут такой вариант. Время на нашей стороне», — заявил Гаврилов.
Генерал напомнил о западных антироссийских санкциях, о том, что экономика России пребывает в состоянии стагнации. И Украине стоит использовать это время, которое работает на нашу страну. Украина должна развивать экономику, улучшать жизнь людей, бороться с коррупцией.
«Если мы сделаем реформы, одолеем коррупцию, привлечем инвестиции и люди в Украине будут жить намного лучше, чем в России, это конец любым имперским амбициям РФ. В Москве это очень сильно понимают, главное, чтобы и мы это понимали и делали», — подчеркнул Гаврилов.
По словам генерала, сила Украины заключается в том, чтобы не бояться агрессора.
Он советует спокойно воспринимать любые крики России по поводу что они нас «съедят».
«Это истерика. Они не смогли достичь своих целей в 2014 году. Они не ожидали, что в Украине кроме коррумпированного руководства есть еще гражданское общество. Они никогда не ожидали, что будет такой феномен как волонтеры или какие-то батальоны, что невозможно в российской системе, где отсутствует гражданское общество», — заявил он.
Гаврилов еще раз подчеркнул, что у украинцев есть то, чего нет у россиян, острое чувство свободы. И в этом наша сила, которую Украина показала «братской» России еще в 2014 году.
Тезис о том, что Россия хочет как можно быстрее втолкнуть оккупированный Донбасс снова в Украину, потому что содержать депрессивные территории становится все труднее, а западные санкции все ощутимее, подтвердил и политолог Михаил Басараб.
О взаимоотношениях с Кремлем и плане, который предложили в Украине для урегулирования ситуации с РФ, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Зеленский должен понимать: лавровый венок Кремль готовит не ему».
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