Новые тренды в маникюре: винные оттенки, омбре с акварелью (фото)

Стиль жизни

Идеи модного дизайна ногтей сегодня очень востребованны у стильных женщин. Красивой рукой можно открыть многие двери. Эффектный маникюр не оставит равнодушным мужчину. А деловой и сдержанный может многое сказать о вас потенциальному работодателю. Женщина со стильным маникюром и чувствует себя особенно. Как именно? В частности, более уверенной в себе. А это немало для того, чтобы строить смелые планы и осуществлять их. Новые тренды для модниц — как таблица умножения. Без знания их вряд ли можно претендовать на статус модницы. Идеями стильного дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделились нейл-стилисты Алина Михай и Ирина Иоселиани. (ранее Ирина рассказывала о модных цветах сезона и аквариумном френче).

— Нюдовый маникюр уместен в любое время в любом месте, — говорит нейл-стилист из Лондона Алина Михай. — Естественные оттенки вне моды. Нелишним будет маленький акцент на одном из ногтей. Этот дизайн очень комфортен во всех смыслах. Он отлично сочетается практически с любым нарядом.

Вне моды нюдовые оттенки. А точнее, они модны всегда (фото из альбома Алины Михай)

— Элегантное сочетание — беби-бумер и акварель. Такой дизайн подойдет для каждого дня и для особого случая, важного события в вашей жизни. Деликатный и мягкий — так можно охарактеризовать этот маникюр. Если вы цените элегантность, этот дизайн для вас — настоящая находка.

Беби-бумер и акварель – замечательный вариант для всех случаев жизни (фото из альбома Алины Михай)

— Винный цвет очень красив на ногтях осенью, ведь это время сбора винограда. Миндальная форма ногтей подчеркнет чувственную, тонкую натуру их обладательницы. Этой осенью также актуальны оттенки винограда и лаванды. Лавандовый тон великолепно сочетается с кремовым.

В тренде винные тона. Они глубокие и смотрятся очень эффектно (фото из альбома Алины Михай)

Осень — время особого отношения к рукам. Холод и ветер заставляют нас подумать об их защите и надеть перчатки. По мнению Алины Михай, очень эффектна в уходе за кожей рук парафинотерапия. А еще нужно не забывать увлажнять и питать руки кремом, так как сухая кожа никого не красит.

— Синий и черный цвета — фавориты сезона, — считает нейл-стилист из Кишинева Ирина Иоселиани. — Очень эффектно смотрится на ногтях сине-черное омбре. Красив оттенок синего электрик. Такой маникюр можно дополнить стразами.

Сине-черное омбре понравится многим модницам (фото из альбома Ирины Иоселиани)

— Эффектно и черно-бордовое омбре. Один ноготь на руке декорируется при этом кристаллами. И эта инкрустация является эффектным акцентом. Нынешней осенью актуальны длинные ногти.

Омбре и инкрустация кристаллами – эффектный дизайн осени (фото из альбома Ирины Иоселиани)

— Фиолетовый цвет можно комбинировать с желтым. Контрастный маникюр с многоцветной фольгой — такое сочетание не останется незамеченным. Осень — яркое время года, поэтому приветствует все, что соответствует ее стилистике.

Ирина Иоселиани также напоминает о том, что осенью заботиться о руках нужно с особой тщательностью. При сухой коже она советует пользоваться кремами таким образом. Сначала наносится тонким слоем увлажняющее средство, затем (через пару минут) — питательное.

Для нормальной кожи рук, по ее словам, подойдут питательные и защитные кремы. Нелишними будут осенью увлажняющие и питательные маски для кожи рук. Все это будет эффективно только в том случае, если вы защищаете руки от холода, ветра и агрессивных моющих средств. Прочность ногтей зависит от того, насколько организм обогащен минералами и витаминами. На ногтевую пластину, по словам нейл-стилиста, положительно действует любой питательный крем, в котором есть витамины A, E и D, оливковое масло и лимонный сок.

Контрастный маникюр смотрится необычно (фото из альбома Ирины Иоселиани)

Быть в курсе трендов очень важно. Это дает возможность чувствовать себя на высоте. Красивый маникюр — это, как известно, визитная карточка женщины. «ФАКТЫ» предлагают модницам ответить на вопросы теста и определить для себя, насколько хорошо вы ориентируетесь в модных тенденциях сезона в нейл-арте.

Тест для модниц «В тренде ли ваш маникюр?» 1. Правда ли, что беби-бумер прекрасно сочетается практически с любым нарядом? 2. Верно ли утверждение, что неоновые оттенки остались в прошлом? 3. Согласны ли вы с тем, что сейчас в моде зеркальный, хромированный эффект? 4. Актуально ли утверждение, что красный цвет вне моды и вне конкуренции? 5. В тренде ли омбре с легким блеском? 6. Уместно ли утверждение, что мраморный дизайн этой осенью снова в моде? 7. Правда ли, что матовое покрытие в этом сезоне очень модно? 8. Аквариумный дизайн — это актуально? 9. Верно ли, что слишком сложная геометрия на ногтях уже является антитрендом? 10. Согласны ли вы, что лавандовый оттенок — один из модных этой осенью?

Ключ к тесту.

Правильные ответы на все вопросы — «да».

Если на все вопросы вы ответили верно, вы — икона стиля. Это значит, что вы следите за трендами и ваш собственный стиль безупречен. Окружающие восхищаются вами, и вы часто слышите в свой адрес комплименты. Для многих вы гуру в мире моды, поэтому у вас просят советов. Оставайтесь в тренде! Вам это идет, и окружающие это ценят.

Если вы ошиблись лишь дважды, вы стильная женщина — и это бесспорно. Но, вероятно, у вас нет времени довести ваши знания о трендах до совершенства. При этом вы на правильном пути, так как интересуетесь новыми тенденциями моды, и это очевидно. А хороший вкус, умноженный на ваши знания, дает прекрасные результаты. Окружающие восхищаются вами!

Если вы ошиблись больше двух раз, в этом нет ничего страшного. Сам факт, что вы дочитали статью до конца и решили ответить на вопросы теста, говорит о том, что вы интересуетесь модой и стремитесь быть стильной. А это замечательно! Вы заслуживаете комплиментов. Ваш стиль многим нравится. Вы любите новизну и привносите ее в свой образ. Вы творческая натура — и это замечательно. Так держать!

Ранее новыми идеями модного маникюра с «ФАКТАМИ» поделились ведущие мастера ногтевого дизайна Натали Федорчук и Кэтэлина Параскив.

А нейл-стилист из Грузии, призер международного чемпионата по ногтевому дизайну, Юлия Рошниашвили рассказала о модных тенденциях в маникюре и о том, как лучше осенью ухаживать за руками и ногтями.



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