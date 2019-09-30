На Черниговщине пьяный водитель пытался штурмовать украинско-белорусскую границу (фото)

Происшествия

На украинско-белорусской границе в международном автомобильном пункте пропуска «Славутич» (Черниговская область) автомобиль Ford, пытаясь проскочить через границу не останавливаясь, столкнулся с элементами пограничной инфраструктуры. Напомним, в пункте пропуска «Краковец» двое украинцев пытались выехать за рубеж на машине без международного страхового сертификата.

Как сообщили в Госпогранслужбе, водитель Ford двигался на выезд из Украины в Беларусь и проигнорировал требования пограничного наряда об остановке. Чтобы предотвратить его прорыв через госграницу, военнослужащие применили средство принудительной остановки.

В результате таких действий водителя, не только его машина получила повреждения, но было повреждено средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля «Янтарь».

Водителя, 30-летнего гражданина Украины, который был явно пьян, привлекли к административной ответственности.

Ему оказали медицинскую помощь и направили в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Происшествие не повлияло на ритмичность работы пункта пропуска.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобных случаях на пограничных пунктах пропуска. Так, в конце августа в Харьковской области гражданин России на автомобиле попытался прорваться через границу на территорию нашей страны. Ранее в пункте пропуска «Ужгород» украинец дважды «штурмовал» госграницу, пытаясь въехать в Украину на «евробляхе».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter