Украина

В Киеве трамваи №№ 28 и 33 будут ходить по сокращенному графику

В ночь на 1−4 октября столичные трамваи №№ 28 и 33 будут курсировать в сокращенном режиме. Эти изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на пересечении улиц Закревского и Драйзера. Последние отправления № 28 по полному маршруту от улицы Милославской в 23:37, 23:42, от станции метро «Лесная» — в 22:48, 22:53; № 33 — от улицы С. Лифаря в 23:33, 23:50, от ДВРЗ — в 22:38, 22:51.

Напомним, что с 25 сентября в Киеве движение отдельных рейсов автобусов № 20 организовано по сокращенному маршруту — № 20К: по улицам Льва Толстого, Антоновича (в обратном направлении улица Б. Васильковская), через Лыбедскую площадь, бульвар Дружбы Народов, проспект Голосеевский, Науки, по улице Маршальской и обратно.

Тем временем в Киеве снова стали ходить скоростные трамваи №№ 1 и 3. На Борщаговской линии возобновили движение электротранспорта. Его работа приостанавливалась более чем на три месяца в связи с реконструкцией Борщаговского путепровода, где на днях восстановили движение автотранспорта. Снова пустили также троллейбус № 27К, который временно прекратил курсировать еще в середине лета — с начала капремонта путепровода. А автобусы № 3Т и № 4, которые служили альтернативным транспортом и заменяли трамвайные рейсы, теперь вернулись на свои «родные» маршруты. На Борщаговской линии через пару недель планируют завершить капремонт пяти станций: «Гната Юры», «Гарматная», «Проспект Победы», «Полевая» и «Политехническая».

На Борщаговском путепроводе ремонт продолжается: полностью восстановить движение по обновленной его части должны до конца текущего года, а будущей весной начнут ремонтировать противоположную его часть, которую планируют закончить к лету 2020-го.

А на пешеходном мосту, что на улице Институтской (над аллеей Героев Небесной Сотни), текущий ремонт (к нему приступили 18 июня) закончили на месяц позже намеченного срока (планировали справиться до 22 августа). Как сообщил «Укртрансмост», на мосту обустроили мостовое полотно, отремонтировали опоры и подпорные стены, выполнили антикоррозийную защиту прогонового строения, перил и осветительных опор, сделали трубную канализацию и деформационные швы, провели рекультивацию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Борщаговке до конца года ремонтники трудятся на пешеходном мосту через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).

Напомним, что на путепроводе, который находится на пересечении улиц Бойчука, Саперно-Слободской и Стратегического шоссе, ведутся дорожные работы до 7:00 7 октября, поэтому там ограничено движение на 1,5 полосах в направлении Выдубичей.

Кроме того, на два месяца ограничили движение на улице Круглоуниверситетской, из-за ремонта электросетей десяток улиц в Голосеевском районе перекрыли до 30 июня 2020 года.

Фото facebook.com/Kyivpastrans

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