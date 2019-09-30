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Где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике: где смотреть финалы с участием украинцев
В столице Катара Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В понедельник, 30 сентября, пройдут финальные соревнования в четырех дисциплинах — прыжках в высоту среди женщин, метании диска среди мужчин, беге на 5 000 метров среди мужчин и на 3 000 метров с препятствиями среди женщин.
Украина будет представлена лишь в одной из них — наши девушки Юлия Левченко (результат в квалификации — 1,92 м) и Ярослава Магучих (1,94 м) поборятся за награды в секторе для прыжков в высоту.
Предлагаем вам ознакомиться с полным расписанием трансляций финальных соревнований на чемпионате мира, которые будут показаны в прямом эфире на телеканале «XSPORT».
Понедельник, 30 сентября — 20:30
Вторник, 1 октября — 20:00
Среда, 2 октября — 21:40
Четверг, 3 октября — 22:40
Пятница, 4 октября — 20:20
Суббота, 5 октября — 20:00
6 октября, воскресенье — 20:00
Отметим, что после трех соревновательных дней украинские спортсмены пока что не завоевали ни одной награды. В медальном же зачете лидерство захватили атлеты из США, в активе которых уже восемь медалей (4 «золота» и 4 «серебра»). На втором месте Китай — 6 (2+2+2), на третьем — Ямайка (2+1+0).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легкоатлетам России запретили выступать на ЧМ в Катаре под флагом своей страны.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.