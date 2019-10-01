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Свое «отрулил»: у Аксенова забирают должность «главы правительства» оккупированного Крыма
Подконтрольный Кремлю «глава» захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов решил отказаться от совмещения должностей главы Крыма и руководителя правительства. Об этом пишет российское издание «Примечания».
На рассмотрение незаконного «парламента» Крыма Аксенов внес кандидатуру Юрия Гоцанюка для назначения на должность председателя правительства Крыма. Это вопрос депутаты рассмотрят на заседании 1 октября.
«О согласовании назначения Гоцанюка Ю. М. на должность председателя Совета министров республики Крым»,— сказано в повестке заседания парламента Крыма.
Согласно документу, депутаты готовятся признать устаревшим положение о совмещении должностей «главы» Крыма и «главы Совета министров». Оба поста занимал Сергей Аксенов.
Сейчас Гоцанюк возглавляет «правительство» Крыма в статусе исполняющего обязанности вице-премьера.
20 сентября на сессии нелегитимного крымского «парламента» Аксенова переизбрали на новый пятилетний срок «главой» Крыма.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после захвата Крыма Россией на полуострове катастрофически ухудшается экологическая ситуация. Так, в оккупированном Севастополе впервые за 40 лет наблюдения пересох главный приток реки Черная — Узунджой. Ситуация с исчезновением реки может привести к катастрофическим последствиям для Севастополя.
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