Украина

Это катастрофа: в Крыму забили тревогу из-за пересохшей реки (фото)

В оккупированном Севастополе пересох главный приток реки Черная — Узунджой. Отметим, с каждым годом оккупации реки и водохранилища Крыма становятся все менее чистыми.

Ситуация с исчезновением реки может привести к катастрофическим последствиям для Севастополя. Об этом в Facebook пишет журналист Владимир Илларионов.

По его информации, в таком состоянии Узунджи впервые за 40 лет наблюдения.

Журналист пишет, что Севастополь находится в крутой зависимости от погодных факторов.

«Перебороть их административным ресурсом невозможно. Бесполезны и партийные речевки-кричалки. Нужен взвешенный подход губернатора с учетом мнения настоящих специалистов водоснабжения. Это тот вопрос, где бездарное (извиняюсь, талантливое) распиливание бюджетных денег может привести к „сушняку“ в масштабах всего города», — отмечает Илларионов.

Напомним, за годы оккупации многие водоемы Крыма превращаются в заиленные болотца или полностью высыхают. Так в реку Ускут в селе Приветном сбрасываются химические вещества. В грязевое озеро Ковш в районе Сак сливаются канализационные стоки. Без днепровской воды изменился состав воды и обитателей соленого озера Сиваш.

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