Субсидия по-новому: кого заставят «вернуть лишнее»

Украина

С сегодняшнего дня, 1 октября, в Украине вводится монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплачивать льготу на коммуналку будут двумя способами — наличными и безналичными, говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

В безналичной форме субсидии будут начислять всем льготникам автоматически, без личного обращения. Средства будут поступать на персональный лицевой счет в Сбербанке. А оттуда они будут автоматически перечисляться на оплату жилищных и коммунальных услуг.

В наличной форме субсидии будут назначать на основании заявлений, поданных льготниками в «Прозрачный офис» города. Заявление нужно подать с 1 по 15 октября и указать в заявлении номер счета в Ощадбанке или отделение Укрпочты, если человек желает получать наличные по почте. Кроме того, льготник должен иметь при себе паспорт, ИНН, свидетельство льготника.

Таким образом, человек будет оплачивать фактически потребленные услуги вместе с учетом суммы субсидии. А если больше одного месяца у человека будет долг на сумму более 340 гривен, то выплату льготы наличными прекратят. В дальнейшем ее выплачивать будут только по безналу.

Еще одним нововведением станет сокращение нормативов на расход газа. Так, если раньше на отопление каждого кубометра площади компенсировали 4,5 кубометра газа, сейчас — 4 куба. Поэтому если вместо четырех кубов гражданин будет тратить пять, то лишний объем субсидия покрывать не будет. Для примера, в прошлом отопительном сезоне на дом площадью 100 квадратных метров выделяли 450 кубов газа. Этот объем топлива компенсировала субсидия.

Кому придется вернуть субсидию в бюджет

Несмотря на проверки всех, кто просит помощь на оплату коммуналки, среди украинцев до сих пор есть тысячи тех, кто получает субсидию на несколько адресов, или же вовсе в такой помощи не нуждается и прячет свои доходы от государства, говорится в материале издания «Обозреватель».

Для того, чтобы уменьшить число нарушителей, в уже новом парламенте фактически под новым авторством приняли законопроект, который разработал еще прошлый состав Кабмина.

Всех субсидиантов (как и других получателей помощи от государства) верифицируют (проверят) в три этапа. В специальном реестре будет храниться анкета на каждого.

Причем закон защищает собранные данные. И если кто-либо ее передаст, например кредитной организации для обработки потенциальных клиентов, или мошенникам — за это придется нести ответственность по закону. Подобные реестры существуют в разных органах власти и сейчас. К примеру, уже создали реестр субсидиантов. Разница в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет помощь от государства. Это упростит процедуру проверки.

Итак, в реестре будет храниться такая информация о человеке:

ФИО, пол, место и дата рождения;

паспортные данные и ИНН (если он есть);

где зарегистрирован, и где на самом деле проживает;

данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д. );

); где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится.

Первый этап проверки будет проводить орган, к которому вы обратитесь за материальной выплатой. Например, управления социальной защиты. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

Второй этап будет длиться до тех пор, пока вы получаете деньги от государства. Например, если сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн (приобрели машину), эта информация попадет в реестр и вы лишитесь права получать субсидию.

Третий этап— проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

Чиновники, которые нашли нарушение, передают информацию органу, который проводит выплату. Те еще раз перепроверяют информацию и принимают решение о том, что деньги действительно платили незаконно. Тогда нарушитель обязан вернуть все «лишнее» государству. А если откажется — власть может через суд добиться возвращения незаконной материальной помощи. Служители Фемиды разберутся в ситуации и могут взыскать деньги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в проекте бюджета на 2020 год заложено порядка 47,6 млрд гривен на выплату льгот и субсидий (механизм начисления которых планируют изменить с 1 октября 2019 года), в то время как в 2019 году на эти цели выделяли 55,1 млрд гривен. Однако, по словам министра соцполитики Юлии Соколовской, этих средств достаточно для «удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг».

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