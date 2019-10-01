Украина

Как селедка в банке: эксперимент показал, сколько пассажиров может «набиться» в маршрутку (забавное видео)

Набившие всем оскомину маршрутки (микроавтобусы) давно стали важной частью жизни для тех жителей украинских мегаполисов, кто предпочитает экономить на транспортных расходах или не имеет собственного автомобиля.

Во многих случаях это единственный способ добраться на работу или по другим делам, пишет Auto24.

Но очень часто успех в поездке зависит от того, удастся ли будущем пассажиру втиснуться в забитую маршрутку на своей остановке.

Имеет ли маршрутка какие-то лимиты? Безусловно, в каждом таком микроавтобусе есть расчетное количество мест для сидения и все мы прекрасно знаем, что когда очень нужно, кузов становится «резиновым».

Несмотря на то, что на наших дорогах преобладают городские автобусы малого класса типа «Богдан», немало на них осталось еще и пассажирских Sprinter, Transit и «Газель».

Последняя, по паспорту, вмещает 12 пассажиров на сидящих местах. Но в часы пик в них набивается на вдвое, втрое, в пять раз больше народу.

Настолько подобные утверждения соответствуют истине, решили убедиться блогеры из Youtube-канала Garage 54, проведя интересный эксперимент.

Во время первой попытки в «Газель» поместилось пять десятков человек. Маршрутка даже смогла проехать несколько десятков метров с таким количеством пассажиров. Однако участники эксперимента решили потесниться еще немного и во время второй попытки в машину набилось 60 пассажиров, плюс водитель!

Конечно, нетрудно понять, какими были их ощущения степень комфорта. Тем не менее, факт остается фактом: нынешняя загрузка городских маршруток — далеко не предел.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», водитель николаевской маршрутки не заметил, что несколько метров волочил по асфальту зажатую дверями пассажирку.

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