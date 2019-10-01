«Классика жанра»: одиозного пропагандиста Кремля Киселева поймали на очередной лжи (видео)

Мир

Один из самых известных российских пропагандистов и в то же время генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в очередной раз опозорился в прямом эфире передачи «Вести недели», пытаясь доказать, что в Центральноафриканской республике нет российских наемников из ЧВК «Вагнер».

Так, в его передаче был показан сюжет о сотрудничестве Минобороны ЦАР и России, в котором говорится об отсутствии в африканской стране военспецов из РФ.

«Мы не имеем никакого отношения к ЧВК «Вагнер», — говорит в сюжете старший инструктор тренировочного лагеря Геннадий Иванов.

Но при этом он показывает памятку «10 заповедей бойца» с наградой одиозной частной военной компании «Вагнер» на фоне.

Точно такие же награды раньше видели у путинских наемников, воевавших в Сирии.

На несуразность показываемого в телепередаче обратили внимание на странице «Лентач» в Twitter.

«Классика от „России 1“. Киселев показал в сюжет о базе российских военных в ЦАР, которые якобы не имеют отношения к ЧВК „Вагнер“. И тут же показали памятку с изображением награды ЧВК», — отмечает он.

Классика от «России 1». Киселев показал в сюжет о базе российских военных в ЦАР, которые якобы не имеют отношения к ЧВК «Вагнер». И тут же показали памятку с изображением награды ЧВК.



pic.twitter.com/TDHuAsshD7 — Лентач (@oldLentach) September 30, 2019

Еще одной несуразностью стало то, что репортаж снимался в бывшей резиденции африканского диктатора в Беренго, где теперь находится тренировочный лагерь Министерства обороны Центральноафриканской Республики. Но при этом журналисты явно забыли, что именно этот лагерь известен как главная база ЧВК «Вагнер» в стране.

Поэтому нельзя не согласится с блогером: путинские пропагандисты еще раз «подставили» сами себя, доказав, что большая часть показываемых ими сюжетов — сплошные выдумки и перекручивание фактов — «классика лжи», не имеющая ничего общего с настоящим положением вещей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Киселев получил недавно подмогу: пропагандист Кремля Кирилл Вышинский после освобождения из украинского СИЗО перебрался в Россию и нашел там работу. Он станет ведущим программы «Настоящая Украина» на одном из российских телеканалов. По словам Киселева, цель передачи Вышинского — культурологическое познание Украины, «для того, чтобы россияне могли лучше понять эту страну».

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