24.25 / 24.57 26.40 / 26.70
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Классика жанра»: одиозного пропагандиста Кремля Киселева поймали на очередной лжи (видео)

6:54 1 октября 2019 272
ЧВК Вагнер
Инф. «ФАКТОВ»

Один из самых известных российских пропагандистов и в то же время генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в очередной раз опозорился в прямом эфире передачи «Вести недели», пытаясь доказать, что в Центральноафриканской республике нет российских наемников из ЧВК «Вагнер».

Так, в его передаче был показан сюжет о сотрудничестве Минобороны ЦАР и России, в котором говорится об отсутствии в африканской стране военспецов из РФ.

«Мы не имеем никакого отношения к ЧВК «Вагнер», — говорит в сюжете старший инструктор тренировочного лагеря Геннадий Иванов.

Но при этом он показывает памятку «10 заповедей бойца» с наградой одиозной частной военной компании «Вагнер» на фоне.

Точно такие же награды раньше видели у путинских наемников, воевавших в Сирии.

На несуразность показываемого в телепередаче обратили внимание на странице «Лентач» в Twitter.

«Классика от „России 1“. Киселев показал в сюжет о базе российских военных в ЦАР, которые якобы не имеют отношения к ЧВК „Вагнер“. И тут же показали памятку с изображением награды ЧВК», — отмечает он.

Еще одной несуразностью стало то, что репортаж снимался в бывшей резиденции африканского диктатора в Беренго, где теперь находится тренировочный лагерь Министерства обороны Центральноафриканской Республики. Но при этом журналисты явно забыли, что именно этот лагерь известен как главная база ЧВК «Вагнер» в стране.

Поэтому нельзя не согласится с блогером: путинские пропагандисты еще раз «подставили» сами себя, доказав, что большая часть показываемых ими сюжетов — сплошные выдумки и перекручивание фактов — «классика лжи», не имеющая ничего общего с настоящим положением вещей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Киселев получил недавно подмогу: пропагандист Кремля Кирилл Вышинский после освобождения из украинского СИЗО перебрался в Россию и нашел там работу. Он станет ведущим программы «Настоящая Украина» на одном из российских телеканалов. По словам Киселева, цель передачи Вышинского — культурологическое познание Украины, «для того, чтобы россияне могли лучше понять эту страну».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер