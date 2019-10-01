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Происшествия

Отбили селезенку: в Полтаве полицейского заподозрили в зверском избиении студента (видео)

9:31 1 октября 2019 151
Сотрудник Нацполиции
Инф. «ФАКТОВ»

В Полтаве двое пьяных мужчин устроили дебош, один из них оказался сотрудником полиции. В последние дни это не первое происшествие с участием нетрезвых правоохранителей. Так, в Броварах полицейский на машине буквально снес остановку с людьми. О событиях в Полтаве сообщила пресс-служба областной Нацполиции.

На улице двое пьяных мужчин пристали к женщине. За нее вступился прохожий, тогда нападавшие избили его. Женщине помог ее муж, который, услышав крики, вышел из дома с пистолетом для стрельбы резиновыми пулями. Через несколько минут к месту происшествия прибыла полиция.

Роман Тычкивский, руководитель общественной организации «Украинская академия лидерства», сообщил в Facebook, что в тот день в Полтаве нападение произошло и на двух студентов академии. Одному из них — 17-летнему Максиму — ударом бейсбольной биты разорвали селезенку. Он госпитализирован и прооперирован.

Андрей Замахин, руководитель полиции Полтавской области, сказал, что в числе нападавших был сотрудник батальона патрульной службы особого назначения «Полтава». Сейчас ведется служебное расследование.

«Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого, а тем более работника правоохранительного органа! С такими нам явно не «по дороге», — заявил Замахин и призвал граждан информировать о наличии правонарушений со стороны правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Днепре нетрезвый полицейский устроил масштабное ДТП, протаранив легковой автомобиль.

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