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В Днепре водитель Skoda устроил жуткое ДТП на кладбище (фото, видео)
1-го октября, в Днепре на улице Березинской произошло ДТП — автомобиль Skoda Fabia снес оградительный забор могилы на кладбище. На днях в Днепре была авария с гораздо более жутким исходом. О происшествии с места события сообщает Информатор.
Авария произошла приблизительно в 2:30. По словам полицейских, водитель Skoda на резком повороте не справился с управлением, и машина въехала в ограждение могилы. У автомобиля разбился передний бампер, погнулись двери и порог, а также пробилось колесо. Пострадавших нет, автомобиль увезли на эвакуаторе. Тест показал, что в момент ДТП водитель был трезв.
На этом месте часто происходят аварии, причина — слабая освещенность поворота.
Фото и видео — Информатор.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп вновь произошло ДТП, в котором пострадали пассажиры автобуса.
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