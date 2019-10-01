24.23 / 24.59 26.33 / 26.81
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре водитель Skoda устроил жуткое ДТП на кладбище (фото, видео)

10:30 1 октября 2019 89
Разбитая Skoda
Инф. «ФАКТОВ»

1-го октября, в Днепре на улице Березинской произошло ДТП — автомобиль Skoda Fabia снес оградительный забор могилы на кладбище. На днях в Днепре была авария с гораздо более жутким исходом. О происшествии с места события сообщает Информатор.

Авария произошла приблизительно в 2:30. По словам полицейских, водитель Skoda на резком повороте не справился с управлением, и машина въехала в ограждение могилы. У автомобиля разбился передний бампер, погнулись двери и порог, а также пробилось колесо. Пострадавших нет, автомобиль увезли на эвакуаторе. Тест показал, что в момент ДТП водитель был трезв.

На этом месте часто происходят аварии, причина — слабая освещенность поворота.

Фото и видео — Информатор.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп вновь произошло ДТП, в котором пострадали пассажиры автобуса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер