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Происшествия

Международный автобус Мариуполь — Гдыня разбился под Житомиром: первые данные о ЧП (фото, видео)

11:47 30 сентября 2019 522
Автобус Мариуполь-Гдыня
Инф. «ФАКТОВ»

29 сентября произошла авария пассажирского автобуса на трассе Киев- Чоп. «ФАКТЫ» сообщали, что на этой дороге недавно погибли 9 человек. И вот произошло новое ДТП. Об этом сообщает Национальная полиция.

Авария произошла в Новоград-Волынском районе. Водитель автобуса международного сообщения Мариуполь-Гдыня около полуночи не справился с управлением. В результате транспорт съехал в кювет. В автобусе находилось два водителя и 52 пассажира. Три человека получили травмы, им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Как с ранее сообщали «ФАКТЫ» в последние зафиксирована целая серия ДТП, в которых пострадали пассжисркие автобусы. Так, под Уманью произошло столкновение Mercedes Sprinter с фурой.Трагические для пассажиров автобусов аварии были также на Волыни и в Днепре.

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