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Закрасил надгробия краской: в полиции показали фото вандала, изуродовавшего могилы воинов АТО на Черниговщине
Полиция оперативно расследовала нашумевшее дело об осквернении в городе Мена Черниговской области памятников воинам, погибшим в боевых действиях на Донбассе. Был задержан рецидивист, который совершил преступление. Об этом сообщает Нацполиция в Черниговской области.
В ночь на 21 сентября злоумышленник закрасил лица погибших на Донбассе бойцов. Акт вандализма был совершен накануне дня города Мена. За содействие следствию было обещано денежное вознаграждение.
Опытные оперативники быстро вышли на след вандала. При обыске у него обнаружили одежду со следами краски. Также есть свидетели преступления.
Преступником оказался трижды судимый житель Сновска. В частных разговорах он неоднократно называл украинских героев предателями.
Теперь вандалу грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Ранее сообщалось, что в Сумах задержали психически больного человека, который надругался над могилами.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!