Украина

К протесту против возвращения России в ПАСЕ присоединилась еще одна страна

После того, как украинская делегация в ПАСЕ, а также их коллеги из Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии в знак протеста против безусловного возвращения в ассамблею делегации России подписали заявление о совместных действиях, к ним присоединились и представители Швеции.

Об этом в эфире «НВ» заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Владимир Арьев. «К нашему общему заявлению (это информация от наших балтийских коллег), которое было от семи стран, после возвращения России присоединились депутаты от Швеции», — отметил он и добавил, что Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламентский комитет по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма. Также в решении говорится, что делегация может возобновить работу в ПАСЕ только после выполнения Россией главных пунктов резолюций Парламентской ассамблеи СЕ — безусловного освобождения захваченных моряков и политзаключенных, обеспечения прав крымских татар в аннексированном Крыму.

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