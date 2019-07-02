- 11:03 Марунич: на новом энергорынке для населения ничего не изменится
- 10:54 На Донбассе уничтожили два комплекса "Торн" россиян: в сети показали видео точного удара
- 10:41 Полное солнечное затмение 2 июля: во сколько и где смотреть
- 10:27 До слез: Николай Басков посвятил умершему отцу песню
- 10:17 В Украине разбушевалась непогода: обесточены более 600 населенных пунктов
- 10:16 Матери заперли девочек в доме и отправились пить: жуткие подробности гибели на пожаре четырех малышек
- 10:16 Бразилия – Аргентина: онлайн-трансляция матча Кубка Америки
- 10:00 К протесту против возвращения России в ПАСЕ присоединилась еще одна страна
- 09:54 Олег Винник возвращается на «Х-Фактор»
- 09:52 Полное безумие: сеть возмутило видео с экстремалом на мосту в Киеве
- 09:43 Евроатлантическая хартия — план действий политических сил, который ускорит вступление Украины в НАТО
- 09:43 Офицер ВСУ рассказал о потерях у боевиков на Донбассе за первый месяц лета
К протесту против возвращения России в ПАСЕ присоединилась еще одна страна
После того, как украинская делегация в ПАСЕ, а также их коллеги из Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии в знак протеста против безусловного возвращения в ассамблею делегации России подписали заявление о совместных действиях, к ним присоединились и представители Швеции.
Об этом в эфире «НВ» заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Владимир Арьев. «К нашему общему заявлению (это информация от наших балтийских коллег), которое было от семи стран, после возвращения России присоединились депутаты от Швеции», — отметил он и добавил, что Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламентский комитет по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма. Также в решении говорится, что делегация может возобновить работу в ПАСЕ только после выполнения Россией главных пунктов резолюций Парламентской ассамблеи СЕ — безусловного освобождения захваченных моряков и политзаключенных, обеспечения прав крымских татар в аннексированном Крыму.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.