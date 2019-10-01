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Хризантемы превратят киевское Певческое поле в звездное небо (фото)
Традиционный осенний фестиваль хризантем — последнее масштабное флористическое событие этого года. Очередная городская цветочная выставка откроется 4 октября. После его закрытия мастерицы столичных районных управлений по содержанию зеленых насаждений начнут формировать будущую экспозицию, высаживая луковичные, которые расцветут весной следующего года. Напомним, в Киеве в ближайшие выходные состоится юбилейный Киевский международный марафон — 10th Wizz Air Kyiv City Marathon.
А пока на Певческом поле Печерского ландшафтного парка в течение месяца — до 27 октября посетители смогут наблюдать яркие композиции «Цветочных созвездий». Организаторы посчитали, что сейчас многие увлекаются астрологией, следят за гороскопами, интересуются созвездиями, поэтому яркие тематические инсталляции должны понравиться посетителям.
— В этом году использовали около 25 тысяч кустов хризантем самых разных расцветок, — рассказала «ФАКТАМ» Мария Вольская, начальник отдела ландшафтного дизайна «Киевзеленстроя». — И каждый куст — это сразу большой букет. Коралловые, фиолетовые, терракотовые, белые, вишневые, желтые, розовые и другие цветы стали основой 10 районных композиций, подчиненных теме звездного неба.
Хризантема вынослива и может переносить легкие заморозки. А вот из однолетников для оформления, чтобы не рисковать, взяли, например, цинерарию — она очень декоративна и к тому же в случае непредвиденных холодов также может выстоять. Есть в цветочных комбинациях такой однолетник, как декоративная капуста — чем холоднее, тем она ярче. Дизайнеры комбинировали цветы таким образом, чтобы получить интересные узоры, в которые включили звезды известных созвездий и некоторых знаков Зодиака. Как им это удалось, посетители оценят непосредственно во время экскурсий по парку.
Если настоящие звезды видны на ночном небе, то на Певческом поле их можно увидеть и днем. Узоры комбинировались из хризантем, высаженных в грунт или погруженных в землю прямо в контейнерах.
Для наполнения объемных фрагментов панно также используют и срезанные хризантемы — махровые и простые, короткие и высокие. Мы попробовали по-новому подойти к созданию наших панно, чтобы придать объем и форму цветочным созвездиям. Кроме цветов и традиционных инертных материалов, на выставке задействуем подсветку: гирлянды, прожекторы, диодные ленты, также для расширения пространства применим зеркальные элементы.
Скульптурные детали важны в композициях. Например, по силуэту можно будет узнать Стрельца, рядом с ним изображен зодиакальный круг, заполненный хризантемами. Каждая из композиций будет отражать узнаваемые и одновременно таинственные созвездия: Дракона, Дельфина, Феникса, Пегаса, Гончих Псов и других.
Еще на этапе подготовки к цветочному фестивалю с дизайнерами договорились не применять фанеру и чтобы создаваемые в композициях скульптуры были масштабными. Также решили по всему парку соответствующим образом оборудовать и оформить семь дополнительных фотозон.
На газонах, начиная от входа, разбиты цветники: уже к растущим там однолетникам подсадили хризантемы, добавили инертных материалов, кое-где появились и скульптурные решения.
Кроме созвездий из хризантем, гостей ждет развлекательная программа, зеленая ярмарка, разнообразные локации для отдыха и перекуса. Для детей подготовили мастер-классы, аттракционы, конкурсы и игры, на площадках много интересных активностей.
Выставка открыта на улице Лаврской, 33 (метро «Арсенальная»), Печерский ландшафтный парк, и работает с 10:00 до 20:00.
Стоимость взрослого билета — 75 гривен, детского — 25 гривен. Вход бесплатный для дошкольников, пенсионеров, многодетных семей, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Напомним, что в этом году после ремонта открыли много парковых зон для отдыха киевлян и гостей города: в частности обновили «Владимирскую горку», «Куреневский парк», парки «Победа», «Наталка» и другие. Не успели открыть вторую очередь парка «Победа», как там побывали вандалы. Как сообщает в Facebook предприятие по содержанию зеленых насаждений Днепровского района, неизвестные выкопали кусты, цветы на клумбе и украли бант у любимца детворы — медведя, установленного в зоне отдыха.
Озеленители просят неравнодушных, которые заметят подобные явления, звонить в полицию 102 или в муниципальную охрану парка 063−024−66−89.
Ранее в Киеве выставку цветов ко Дню независимости Украины посвятили известным спортсменам.
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