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Гривня дорожает, но цены не снижаются: в Нацбанке объяснили почему
В Национальном банке Украины (НБУ) назвали несколько причин того, почему при укреплении гривни не падают цены на товары. Свои объяснения пресс-служба финансового регулятора привела на странице в Facebook.
Так, в Нацбанке уверены, что снижения цен не наблюдается из-за инерционности в установке цен, низкой конкуренции и повышения заработных плат украинцев.
«Несмотря на укрепление курса гривны, население не чувствует снижение цен. Это имеет много объяснений. Частично — инерционность в установлении цен. Частично — низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости. Частично — влияние других факторов, которые, как и курс, влияют на себестоимость продукции, в частности повышение заработных плат, которое уже длительное время наблюдается в Украине. Частично — вследствие увеличения спроса из-за роста доходов украинцев», — говорится в сообщении.
Также в НБУ отметили, что для увеличения доступа простых украинцев и представителей бизнеса к дешевым кредитным ресурсам необходимы совместные усилия многих ветвей власти. К примеру, вкладом Нацбанка должно быть снижение инфляции, постепенное смягчение монетарной политики, создание условий для очистки банковских балансов от плохих активов. В то же время ослабить кредитные риски, которые банки закладывают в процентные ставки смогут проведение структурных реформ — таких, как запуск рынка земли и завершения судебной реформы.
При этом в НБУ прогнозируют, что учетная ставка снизится до 9% к концу следующего года и до 8% к концу 2021-го.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», многие банкиры считают, что укрепление курса гривни продлится не очень долго. Так, в ближайшие несколько недель курс может укрепиться вплоть до 23 гривен за доллар, прежде всего благодаря активной покупке ОВГЗ нерезидентами. Но как долго продержится интерес иностранцев к украинскому государственному долгу — вопрос открытый, поскольку Минфин снижает ставки и удовлетворяет далеко не весь спрос нерезидентов.
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