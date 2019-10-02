Происшествия

В супермаркете Днепра полицейский ударил девушку по лицу: момент попал на видео

Вопиющий случай с рукоприкладством со стороны сотрудника полиции произошел в Днепре. Об этом пишет местное издание «Днепр вечерний».

Так, в одном из магазинов популярной дрогери-сети по улице Рабочей случилось нечто, что потребовало вмешательства правоохранителей.

Они прибыли на место происшествия, в форме, вооруженные автоматами (можно предположить, что это сотрудники полиции охраны).

Именно с этого момента начинается видео.

К этому времени на выходе из магазина оставались две девушки, задержанные каким-то сотрудником магазина в форме рабочего. Одна из девушек звонила по телефону и комментировала происходящее, отметив, что магазин вызвал полицию.

Один из прибывших стражей правопорядка повел одну из девушек вглубь магазина. А второй подошел к говорившей по телефону.

И после вопроса «За что меня здесь держат?» он со всего размаха нанес ей удар по лицу и начал заламывать руки.

«Надеемся, что компетентные органы разберутся в действиях полицейских и дадут им надлежащую правовую оценку», — пишет автор заметки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Кременчуг Полтавской области полицейские избили мужчину прямо в магазине. От худшего его спасла продавщица, вызвавшая наряд патрульных. У потерпевшего были зафиксированы побои лица и головы. Ему вызвали «скорую», а прибывшая следственно-оперативная группа начала расследование инцидента.

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