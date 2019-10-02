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Анастасия Заворотнюк появится на ТВ: директор актрисы сделал громкое заявление
Актриса Анастасия Заворотнюк по-прежнему планирует рассказать о своём здоровье на телевидении. Об этом российскому информационному агентству рассказал концертный директор артистки Стас Христов.
Как пояснил Христов, договорённости с одним из российских телеканалов об интервью уже достигнуты. Концертный директор также пояснил, что когда Заворотнюк будет готова поделится с общественностью своим состоянием здоровья «это будет анонсировано». В настоящий же момент она не «комментирует это».
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«Я пока не знаю. У меня точной даты нет. У меня есть договоренность с каналом об интервью», — сообщил концертный директор.
Напомним, первоначально интервью должно было состояться в сентябре, но этого так и не произошло. Ситуация так и не была прокомментирована. Христов ссылался на семью Анастасии, которая якобы запретила рассказывать, что происходит с артисткой.
Напомним, что рак у Анастасии Заворотнюк, по слухам, обнаружили около года назад. Сначала она лечилась за границей. Артистку перевезли в Москву, поскольку иностранные врачи не смогли ей помочь. Знаменитости провели две операции. По предварительным данным, ее состояние оценивается как тяжелое. Ранее стало известно о том, что звезда была госпитализирована в одну из больниц Москвы, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 18 сентября появилась информация об улучшении состояния онкобольной Анастасии Заворотнюк, которая якобы вышла из комы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актриса Нелли Уварова, звезда сериалов «Не родись красивой» и «Атлантида», решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери. Таким образом она выразил протест против того, что некоторые ее коллеги распространяют неправдивую информацию о состоянии здоровья актрисы.
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