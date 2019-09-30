Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова, звезда сериалов «Не родись красивой» и «Атлантида», решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери. Об этом пишет МК.

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На своей странице в Instagram Нелли указала, что решила так поступить из-за того, что коллеги и знакомые Заворотнюк, которая сейчас ведет борьбу с раком, активно дают интервью о ней и распространяют слухи. Уварова просит родных актрисы не обращать внимания на эти разговоры.

«Анечка не обращай внимания на недругов, скорейшего выздоровления маме. Есть люди, которые не верят этим слухам», — заявила Нелли Уварова.

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Уварова также пожелала Заворотнюк как можно скорее выздороветь.

Поклонники Нелли Уваровой восхитились поступком актрисы, решившей поддержать подругу. Они оставили на странице соответствующие записи: «Нелли, Вы космический человек», «Нелли, а Вам идёт этот смелый образ!»

Напомним, что, по слухам, актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в одной из московских больниц в крайне тяжелом состоянии. Якобы у звезды рак мозга. Правда, ее родные пока не давали на этот счет никаких комментариев. Они ушли в глухую оборону и предпочитают на этот счет не высказываться. Отметим, что не так давно одна из бывших медсестер клиники, где может находиться Анастасия Заворотнюк, пыталась продать СМИ фотографии из больничной палаты. Чуть позже она, боясь гнева поклонников звезды сериала «Моя прекрасная няня», от этой идеи неожиданно отказалась.

Между тем о возможной болезни Анастасии Заворотнюк в последнее время даже высказывались ее очень близкие друзья. Скорее всего, актриса действительно находится в больнице, правда, ее состояние не такое критическое, как писали СМИ ранее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный целитель Малахов прокомментировал возможную болезнь Заворотнюк, заявив, что ее уже поздно спасать народными или традиционными средствами.

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