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Священника РПЦ подстрелили, приняв за животное
В понедельник, 30 сентября, в одном из лесов Башкортостана (Россия) местный охотник случайно подстрелил священника. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Ufa1.
Сообщается, что двое приятелей охотились с карабинами на диких зверей в Зилаирском районе Башкирии. Один из них — 65-летний служитель храма из Оренбургской области — должен был затаиться в кустах, но почему-то решил выйти из укрытия и отправился навстречу другу.
Услышав странный шорох, второй охотник принял своего товарища за медведя, выстрелил в сторону кустов и попал священнику в голень.
В итоге священнослужитель получил ранение в ногу, ему оказали медицинскую помощь.
Издание напоминает, что по установленным в России правилам охотник может открывать огонь, лишь убедившись, что перед ним находится объект охоты. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели запрещено.
Поэтому у стрелявшего могут быть определенные проблемы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области лесник подстрелил подростка. Инцидент произошел в селе Пятка. Местный житель хотел отпугнуть коршуна, который нападал на кур. Для этого он взял охотничье ружье и начал стрелять. Одна из пуль срикошетила и попала в соседского мальчика, который гулял на своем дворе. При этом оружие, из которого стрелял мужчина, не было зарегистрировано.
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