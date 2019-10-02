Конгресс США одобрил поставку Украине дополнительной партии оружия на 39 млн долларов

Мир

Конгресс Соединенных Штатов предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов. Об этом сообщили сразу три источника агентства Bloomberg.

Речь идет о поставке Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, помимо основной военной помощи в размере 250 млн долларов, одобренной Конгрессом ранее.

Один из собеседников агентства сообщил, что официальное заявление о дополнительной продаже оружия может последовать позднее во вторник.

Напомним, 19 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов. Согласно принятому документу, выделение средств на оказание военной помощи Украине продолжилось в новом финансовом году, который начался в Соединенных Штатах 1 октября.

Ранее Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил о том, что США будут рассматривать поставки Украине снайперского оружия и вооружений для украинских военно-морских сил. По словам американского военного, Украина прекрасно справилась с обучением военнослужащих в эксплуатации противотанковых комплексов Javelin.

Как ранее писали ФАКТЫ", в мае США передали Украине самое современное оборудование для уничтожения артиллерии врага. В частности, ВСУ получили на вооружение два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36 от правительства США.

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