Хуже «Дориана»: в РФ из-за урагана «Халатность» обрушился открытый 2 дня назад мост (видео)

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В России в селе Филькино (Свердловская область) частично ушел под воду спустя два дня после открытия понтонный мост через реку Каква. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пост местных жителей в социальной сети.

По словам россиян, жителям Филькино разрешили пользоваться мостом 31 августа, а обвалился он 2 сентября.

«В школу ушли в полдесятого — нормально все. Приходим из школы около двенадцати часов — такое „чудо“!.. Ребенок из школы на лодке возвращался», — цитирует издание местных жителей.

В то же время глава Серовского городского округа, в который входит Филькино Василий Сизиков, заявил, что мост обвалился из-за попавшего в его конструкцию бревна и будет восстановлен.

Издание напоминает, что предыдущий мост в Филькино рухнул в 2017 году под весом КамАЗа. В результате от основной части поселка оказались изолированы пять семей, живущих на правом берегу Каквы. Им выделили для переправы лодку. Власти утверждали, что строить новый мост в Филькино нецелесообразно.

В мае 2019 года суд обязал чиновников обеспечить жителям правого берега Каквы связь с остальной частью поселка. СК возбудил уголовное дело о халатности из-за отсутствия переправы в Филькино. Построить мост обещал лично свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В июле жители Филькино сами сделали мост из досок. Его затопило через две недели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в течение прошлого года в России рухнуло больше полусотни мостов. И эта печальная традиция была «успешно» продолжено в году текущем, когда у села Чембаре (Амурская область) рухнул автомобильный мостопереход, по которому КамАЗами возили песок для засыпки русла реки, несмотря на ограничения в 6 тонн.

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