25.05 / 25.31 27.48 / 27.89
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Хуже «Дориана»: в РФ из-за урагана «Халатность» обрушился открытый 2 дня назад мост (видео)

23:52 2 сентября 2019 56
Мост в Филькино
Инф. «ФАКТОВ»

В России в селе Филькино (Свердловская область) частично ушел под воду спустя два дня после открытия понтонный мост через реку Каква. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пост местных жителей в социальной сети.

По словам россиян, жителям Филькино разрешили пользоваться мостом 31 августа, а обвалился он 2 сентября.

«В школу ушли в полдесятого — нормально все. Приходим из школы около двенадцати часов — такое „чудо“!.. Ребенок из школы на лодке возвращался», — цитирует издание местных жителей.

В то же время глава Серовского городского округа, в который входит Филькино Василий Сизиков, заявил, что мост обвалился из-за попавшего в его конструкцию бревна и будет восстановлен.

Издание напоминает, что предыдущий мост в Филькино рухнул в 2017 году под весом КамАЗа. В результате от основной части поселка оказались изолированы пять семей, живущих на правом берегу Каквы. Им выделили для переправы лодку. Власти утверждали, что строить новый мост в Филькино нецелесообразно.

В мае 2019 года суд обязал чиновников обеспечить жителям правого берега Каквы связь с остальной частью поселка. СК возбудил уголовное дело о халатности из-за отсутствия переправы в Филькино. Построить мост обещал лично свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В июле жители Филькино сами сделали мост из досок. Его затопило через две недели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в течение прошлого года в России рухнуло больше полусотни мостов. И эта печальная традиция была «успешно» продолжено в году текущем, когда у села Чембаре (Амурская область) рухнул автомобильный мостопереход, по которому КамАЗами возили песок для засыпки русла реки, несмотря на ограничения в 6 тонн.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер